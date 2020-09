Somerolla huijauspuheluita kotihoidon asiakkaille – pankkitietoja yritetty onkia

Somerolla kotihoidon iäkkäille asiakkaille on soitettu huijauspuheluita. Someron kaupungin hallintojohtaja Hanna Saarni kertoo, että puheluissa on tarjottu halpaa hammashoitoa kotikäyntinä tai hyvitystä kotihoidon laskusta.

– Samalla huijarit ovat pyytäneet pankkitietoja, Saarni huomauttaa.

Kaupunki on ilmoittanut kotipalvelun asiakkaiden saamista huijauspuheluista poliisille.

Saarni muistuttaa, että kaupunki ei pyydä koskaan verkkopankkitunnuksia tai muita vastaavia tietoja laskun hyvittämiseksi.

– Liikaa maksettujen suoritusten osalta kaupunki ottaa asiakkaisiin yhteyttä normaalisti kirjeitse.

Saarni toivoo omaisten varoittavan iäkkäitä läheisiään huijaussoitoista.