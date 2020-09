Someron ja Kemiönsaaren nuoret tupakoivat muita enemmän

Nuorten tupakointi vaihtelee huomattavasti Varsinais-Suomen alueella. Kemiönsaaressa ja Somerolla tupakointi on selvästi keskimääräistä yleisempää. Vähäisintä tupakointi on Ruskon ja Turun yläkouluissa.

Kemiönsaaren yläkoululaisista tupakoi 15,8 ja Somerolla 12,9 prosenttia. Kemiönsaaressa pojista tupakoi joka viides, mutta tytöistä harvempi kuin joka kymmenes.

Ruskossa tupakoi vain 0,7 prosenttia yläkoululaisista ja Turussa 3,2 prosenttia. Luvut perustuvat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Sotkanet-tilastoihin. Valtakunnallisesti 8.- ja 9.-luokkalaisista tupakoi päivittäin 5,6 prosenttia.

Terveysjärjestö Suomen ASH herättelee kuntapäättäjiä tarkastelemaan tilannetta paikallisesti. Valtakunnallinen tupakkapolitiikan asiantuntijajärjestö tarkasteli nuorten nikotiinituotteiden käyttöä maakunnassa.

– Kuntapäättäjillä on mahdollisuus vaikuttaa asiaan. Kunnissa on paljon osaamista ja tietoa nuorten terveystavoista. Niitä on hyvä verrata muun maan lukuihin, ja puuttua tilanteeseen, toiminnanjohtaja Mervi Hara Suomen ASH:stä korostaa tiedotteessa.

Hara kehottaa ensimmäiseksi varmistamaan, että oppilaitoksissa noudatetaan tupakkalain vaatimaa tupakointikieltoa, joka koskee myös sähkösavukkeita ja muita tupakan kaltaisia tuotteita. Kansanterveystieteen professori Arja Rimpelä Tampereen yliopistolta painottaa erityisesti koulun johdon vastuuta asiassa.

– Sekä opettajien että oppilaiden nikotiinituotteiden käyttöön pitää puuttua käytännön tasolla, hän toteaa tiedotteessa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tilastojen perusteella Ruskon yläkouluikäiset pojat eivät tupakoineet lainkaan ja tytöistäkin vain 1,5 prosenttia. Tyttöjen tupakointi on vähentynyt, sillä 5,8 prosenttia tytöistä ilmoitti vuoden 2017 kyselyssä polttavansa. Koulun terveydenhoitaja Paula Heilimö on havainnut muutoksen myös koulun arjessa.

– Enää koululla ei juosta tupakalle nurkan taakse. Pari vuotta sitten koululta löytyi liiskattuja nuuskapusseja sieltä täältä, mutta tällä hetkellä sitäkään ongelmaa ei ole.

Heilimön mukaan nuorten tavat vaihtelevat pienellä paikkakunnalla ikäluokittain, ja kun väkiluku on pieni, muutokset näkyvät prosentuaalisesti suurina. Tilastojen valossa ruskolaisnuoret käyttävät nyt sähkösavuketta tupakkaa tai nuuskaa enemmän. (SSS)