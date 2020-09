Someron kaupunki haluaa elävöittää maalaiskaupungin pääkatua Joensuuntietä. Kaupungin kehittämisasiantuntija Antti Leino on käynnistämässä kampanjaa, jonka tavoitteena on saada tyhjiin liiketiloihin lyhytaikaisia pop up -liikkeitä.

– Haluamme auttaa tyhjien liiketilojen omistajia ja omasta yrityksestä haaveilevia löytämään toisensa. Pop up -liike on aloittelevalle yrittäjälle hyvä tapa testata omaa liike-ideaa, Leino toteaa.

Keskeisellä paikalla Joensuuntiellä liiketiloja omistava Heikki Ilmonen pitää ajatusta erinomaisena.

– Usein kynnys laittaa pystyyn oma yritys on hyvin korkea. Pop up -kampanjan avulla tätä kynnystä saataisiin matalammaksi, Ilmonen huomauttaa.

Ilmonen omistaa Joensuuntiellä osuuspankkia vastapäätä talon, jossa on liiketilaa ja kaksi asuntoa. Asunnoista toinen on tällä hetkellä vuokrattu. Liiketiloissa toimii kampaamo, mutta noin sata neliötä on tyhjänä.

– Asuntoihin löytyy melko helposti vuokralaisia, mutta liiketiloille ei ole minkäänlaista kysyntää. Tässäkin mielessä pop up -kampanja olisi todella tervetullut, Ilmonen sanoo.

Ilmonen toivoi aiemmin, että liiketiloihin olisi saatu paikallisten tuottajien lähitori.

– Tuottajilla oli kiinnostusta, mutta vetäjää ei löytynyt.

Leino herättelee tyhjien liiketilojen omistajia lähtemään mahdollisimman isolla joukolla mukaan pop up -kampanjaan.

– Kaupunki voi auttaa markkinoinnissa ja tiedotuksessa. Aloitteleville yrittäjille on tarjolla yritysneuvontaa muun muassa erilaisista tukimuodoista.

Leino toteaa, että pop up -kampanjan avulla Someron keskustaan saataisiin lisää elämää. Hän korostaa saman tien, että Joensuuntie on tälläkin hetkellä kohtuullisen elävä.

– Esimerkiksi monet Someron kaupungin vieraana olleet muiden kuntien edustajat ovat ihmetelleet, että onpa teillä vilkas pääkatu. Koko ajan pitää tehdä kuitenkin töitä sen eteen, että pääkatu myös pysyy elävänä.

Leino pitää hyvänä, että Someron keskustan kolme isoa päivittäistavarakauppaa sijaitsee tasaisesti Joensuuntien varrella.

– Tämä tukee myös kadunvarren muita yrityksiä. Toisaalta keskustan liikkeet ovat keskittyneet pienelle alueelle, mikä edesauttaa pääkadun pysymistä elävänä.

Leinon tavoitteena on saada nyt mahdollisimman moni tyhjän liiketilan omistaja mukaan tarjoamaan tilojaan pop up -liikkeille.

– Tätä kautta liiketilojen omistajat voivat löytää myös pidempiaikaisia vuokralaisia.

Leino kertoo, että pop up -kampanjan ajankohta ja muut yksityiskohdat hioutuvat, kun tyhjien liiketilojen omistajat ja lyhytaikaisia tiloja tarvitsevat saadaan yhteen.

– Tärkeintä on nyt saada tyhjien liiketilojen omistajat innostumaan, jotta päästään liikkeelle.

Eniten väkeä Someron keskustassa liikkuu kesällä ja joulunaikaan.

– Ne olisivat varmasti parhaita ajankohtia lyhytaikaisille pop up -liikkeille, mutta sopiva ajankohta riippuu myös tarjottavista tuotteista, Leino huomauttaa.