Dallas otti elintärkeän voiton Tampa Baystä – Starsin suomalaisten mestaruustaisto jatkuu

Jääkiekon NHL:ssä Dallas Stars on ottanut elintärkeän voiton Tampa Bay Lightningista. Stars kukisti Tampa Bayn 3-2. Stanley Cupin finaalisarja oli Suomen aikaa aamuyöllä alkaneessa pelissä katkolla, sillä Lightning on vain yhden voiton päässä mestaruudesta.

Dallas johti ottelua ensimmäisen erän jälkeen 1-0. Lightning tasoitti toisessa erässä.

Kolmannessa erässä Lightning oli jo edellä 2-1-lukemin. Stars pääsi tasoittamaan Joe Pavelskin maalilla, johon Miro Heiskanen nappasi syöttöpisteen.

Heiskasen lisäksi Dallasissa pelaavat Roope Hintz, Esa Lindell ja Joel Kiviranta, mutta suomalaisnelikosta Hintz oli sivussa neljännessä ottelussa tulleen loukkaantumisen vuoksi.

Viides ottelu ratkesi vasta toisessa jatkoerässä yhdeksän minuutin jälkeen Dallasin Corey Perryn maalilla. Perry oli myös Dallasin ensimmäisen maalin laukoja.

– Puhuimme siitä koko päivän, jos saamme yhden (voiton), jatkamme, Perry sanoi nhl.com-sivuston mukaan.

– Alamme rakentaa tästä, ja ajattelen, että olemme rakentamassa jotain erityistä.

Myös Pavelski kommentoi, että joukkueen tarkoitus on jatkaa eteenpäin.

– Yritämme saada tuon pokaalin.

Seuraava pakkovoitto odottaa

Tampa Bay johtaa ottelusarjaa nyt 3-2. Mestaruus ratkeaa neljällä voitolla.

– Olemme olleet ennenkin tässä tilanteessa. Olemme erittäin joustava joukkue ja tiedämme kuinka käsittelemme vaikeudet. Olimme johdossa voitoin 3-1, ja nyt sarja on 3-2. Meidän täytyy vain pelata ja napata seuraava voitto. Se on fokuksemme. Olemme totta kai pettyneitä, kun emme voittaneet tänään, mutta meidän täytyy mennä eteenpäin ja voittaa maanantaina, Tampa Bayn ruotsalaispuolustaja Victor Hedman tuumi.

Joukkueet kohtaavat seuraavan kerran Edmontonissa pelattavassa kuudennessa finaaliottelussa Suomen aikaa aikaisin tiistaiaamuna. Dallas on jälleen pakkovoiton edessä.

https://www.nhl.com/news/dallas-stars-tampa-bay-lightning-game-5-recap/c-319086196

Milja Rämö, Petteri Ikonen

STT

Kuvat: