Sunnuntaina tulee laajalti sadekuuroja, paikoin voi myös ukkostaa

Sää jatkuu tänään epävakaisena. Sadekuuroja on luvassa varsinkin Lapissa ja Pohjois-Pohjanmaalla, kerrotaan Ilmatieteen laitokselta.

Maan etelä- ja keskiosissa sadekuurot ovat enemmän paikallisia ja pilvisyys on vaihtelevaa kuurojen takia, kuvailee päivystävä meteorologi Mikko Laine STT:lle.

Pohjois-Suomessa ja Pohjanmaalla voi sadekuurojen yhteydessä ukkostaa. Laineen mukaan suurin todennäköisyys ukkosille on iltapäivällä.

– Tämä on jo syksypuolta, niin sen takia se (ukkonen) ei enää ole samalla tavalla reipasta kuin kesällä.

Sadekuurojen ennakoidaan jatkuvan iltaan saakka. Ensi yönä on enimmäkseen poutaa, mutta rannikolla voi tulla kuuroja vielä yölläkin. Huomenna aamulla on monin paikoin odotettavissa sumua.

Tänään ylimmät lämpötilat ovat maan etelä- ja keskiosissa 15-18 asteen välillä. Pohjoisessa päästään 10-15 lämpöasteeseen.

Sateinen sää näyttäisi jatkuvan myös alkavalla viikolla. Laineen mukaan maanantaina saadaan jälleen kuurosateita ja tiistaina voi olla odotettavissa jatkuvampaakin sadetta.

– Ja edelleen olisi taas kuuroja keskiviikkona. Oikeastaan aika samantyyppisiä päiviä tuossa alkuviikolla tiedossa.

Iiro-Matti Nieminen

STT

