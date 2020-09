Suomessa 19 uutta koronatartuntaa

Suomessa on tänään raportoitu 19 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.

Kahden viime viikon aikana tartuntoja on raportoitu yhteensä 356. Se on 63 enemmän kuin edellisellä kahden viikon jaksolla, jolloin tapauksia oli 293.

Viimeisen seitsemän vuorokauden tartuntatapausten määrä on 159. Se on 38 tapausta vähemmän kuin edeltävänä seitsemänä vuorokautena.

THL kertoo myöhemmin tänään viruksen takia sairaalahoidossa olevien määrän sekä mahdollisista koronaviruksen aiheuttamista kuolemista.

STT

Kuvat: