Suomessa 58 uutta koronatartuntaa – kahdessa viikossa raportoitiin 318 tartuntaa

Suomessa on todettu 58 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Viimeisten kahden viikon aikana on raportoitu 318 tartuntaa enemmän kuin edeltävien kahden viikon aikana.

Kahden viime viikon aikana on raportoitu 689 tartuntaa. Sitä edellisellä 14 päivän jaksolla luku oli 371.

Viimeisten seitsemän vuorokauden aikana tapauksia oli 400, mikä on 111 enemmän kuin edeltävien seitsemän vuorokauden tapaukset.

Sairaanhoitopiirit raportoivat koronaviruksen aiheuttamaan tautiin liittyvät kuolemantapaukset ja sairaalahoidossa olevien ihmisten määrät maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin.

