Suomessa 66 uutta koronatartuntaa – viimeisten kahden viikon aikana tartuntoja todettiin 330 enemmän kuin edeltävällä jaksolla

Suomessa on todettu 66 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Viimeisten kahden viikon aikana on todettu 330 tartuntaa enemmän kuin edeltävien kahden viikon aikana.

Kahden viime viikon aikana on todettu 719 tartuntaa. Sitä edellisellä 14 päivän jaksolla todettiin 389 tartuntaa. Viimeisen seitsemän vuorokauden aikana tapauksia oli 419, mikä on 119 enemmän kuin edeltävän seitsemän vuorokauden aikana.

Kaikkiaan tartuntoja on todettu Suomessa nyt 9 046.

Sairaanhoitopiirit raportoivat koronaviruksen aiheuttamaan tautiin liittyvät kuolemantapaukset ja sairaalahoidossa olevien ihmisten määrät myöhemmin tänään.

Tartuntoja yliopistoissa

Mikkelissä Aalto-yliopiston opiskelijoilla on todettu koronatartuntoja, yliopisto kertoo tiedotteessaan.

Kauppakorkeakoulun Mikkelin kandidaattiohjelman ensimmäisen ja toisen vuosikurssin opiskelijat siirtyvät tartuntojen vuoksi etäopetukseen kahden viikon ajaksi. Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän (Essote) alueella on todettu yhteensä 13 tartuntaa. Pääosa tartunnoista on opiskelijoiden keskuudessa.

Myös Jyväskylän yliopistossa on todettu koronatartunta, yliopisto tiedottaa. Tartunta todettiin yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan opiskelijalla. Koronapositiivinen ihminen, 14 opiskelijaa ja kaksi henkilökunnan jäsentä on määrätty karanteeniin tapauksen takia. Viranomaiset ovat tavoittaneet kaikki altistuneet ihmiset.

https://www.aalto.fi/fi/uutiset/aalto-yliopiston-mikkelin-toimipisteen-opiskelijoilla-koronavirustartuntoja

Ilmo Ilkka

STT

Kuvat: