Suomessa on todettu 39 uutta koronavirustartuntaa

Suomessa on raportoitu 39 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Kahden viime viikon aikana on todettu 48 tartuntaa enemmän kuin edeltävien kahden viikon aikana.

Uusia tartuntoja on kahden viime viikon aikana todettu 358, kun edeltävien kahden viikon aikana luku oli 310.

Kuluneen viikon aikana tartuntoja todettiin THL:n mukaan 181.

THL raportoi uudet koronavirukseen liittyvät kuolemantapaukset sekä sairaalahoidossa ja tehohoidossa olevien määrän maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin.

Koronaviruksen aiheuttamaan tautiin liittyviä kuolemia oli eiliseen mennessä raportoitu 335. Sairaalahoidossa oli eilen yhdeksän ihmistä, joista kaksi oli tehohoidossa.

Koronatestauksen kapasiteetti on lähes 16 000 testiä päivässä.

Eniten koronavirustartuntoja suhteessa väestöön on Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella. Seuraavaksi suurin ilmaantuvuus on Länsi-Pohjan, Kainuun ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiireissä.

