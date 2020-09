Suomessa todettu 43 uutta koronavirustartuntaa – Jyväskylässä kiellettiin suuri opiskelijatapahtuma

Suomessa raportoitiin perjantaina 43 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Kahden viime viikon aikana on raportoitu 470 tartuntaa, kun kahden edellisen viikon määrä oli 342. Kasvua oli siis 128 tapausta.

Koronavirustartuntoja on tähän mennessä raportoitu Suomessa kaikkiaan 8 512, joista parantuneita arvioidaan olevan yli 7 500.

Sairaalahoidossa oli perjantaina kahdeksan henkilöä, joista yksi oli tehohoidossa.

Jyväskylän kaupunki kielsi perjantaina opiskelijatapahtuman, joka oli tarkoitus järjestää viikonloppuna. Amazing Race -tapahtuman kiellon takana oli opiskelijoiden keskuudessa ilmi tulleet koronatapaukset sekä laajat karanteenit. Päätöksen apuna käytettiin mittarina taudin ilmaantuvuutta 15-22-vuotiaiden jyväskyläläisten parissa. Luku on tällä hetkellä 53 tartuntaa per 100 000 asukasta, mikä on yli puolet korkeampi kuin maan hallituksen asettama raja ulkomaanmatkailulle.

– Tapahtuman ongelma oli se, että meillä on erityisesti näitä nuoria vähäoireisia aikuisia, jotka ovat saaneet viime aikoina tartunnan. On syytä epäillä, että meillä on vähäoireisia tartunnan saaneita, mutta joita ei ole vielä testattu. Tapahtumaan olisi kokoontunut juuri tätä ihmisryhmää, Jyväskylän kaupunginjohtaja Timo Koivisto kertoo STT:lle.

Taudin tilannekuva muuttui Koiviston mukaan eilen, kun kävi ilmi, että kaupungissa sijaitsevassa ammattikorkeakoulussa ja lukiossa on todettu koronatapaus.

– Tartunnat olivat vähäoireisia, joten olisi ollut iso riski siihen, että tapahtuma olisi kerännyt yhteen oireettomia tai vähäoireisia nuoria aikuisia. Järjestäjät suhtautuivat tietojeni mukaan perumiseen rakentavasti, Koivisto sanoo.

Altistumisia sekä Päijät-Hämeessä että Etelä-Karjalassa

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän alueella on raportoitu 12 uutta koronavirustartuntaa ja yli 300 päijäthämäläistä on määrätty karanteeniin viikon aikana, yhtymä kertoo tiedotteessaan.

Viimeisen kahden viikon aikana alueella on varmistettu 40 tartuntaa. Suurin osa tartunnoista liittyy aiemmin esille tulleeseen ravintolassa tapahtuneen altistumisen tartuntaketjuun. Vain yhden koronatapauksen alkuperää ei ole vielä saatu selville.

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote) puolestaan ohjeistaa tiedotteessa Lappeenrannan keskustan ravintoloissa viime lauantaina kello 17-04 välillä liikkuneita tarkkailemaan vointiaan. Oireeton, mutta tartuttava ihminen oli viettänyt aikaa neljässä eri ravintolassa kaupungin keskustassa.

Oppilaitoksissa suuri määrä joukkoaltistumisia syksyn aikana

Peruskouluissa, toisen asteen oppilaitoksissa ja varhaiskasvatuksessa on tullut tietoon yli 40 joukkoaltistusta syyslukukauden alun jälkeen, kertoo THL.

Altistumisten takia on asetettu karanteeniin yhteensä yli 1 700 ihmistä, mutta THL:n mukaan jatkotartuntoja on toistaiseksi havaittu vain muutamia.

– Ensimmäiset seurantatiedot kouluista viittaavat siihen, että tartunnan saaneet ja altistuneet oppilaat tunnistetaan varsin hyvin, THL:n asiantuntijalääkäri Emmi Sarvikivi sanoo tiedotteessa.

THL teroittaa, että kouluikään päässeiden lasten, nuorten ja aikuisten tulee hakeutua testiin, jos lieviäkin koronaviruksen oireita ilmenee.

– Jos lieväoireiset eivät noudata ohjetta testaamisesta ja kontaktien välttämisestä, diagnoosi viivästyy ja jatkotartuntojen todennäköisyys sekä altistuneiden joukko kasvavat. Tämä vaikeuttaa epidemian torjuntaa, Sarvikivi sanoo.

Sen sijaan alle kouluikäisten lasten lieviä hengitystieoireita voi THL:n mukaan seurata kotona muutaman päivän ajan ilman testiin hakeutumista.

Hus haluaa kasvattaa testauskapasiteettiaan

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (Hus) aikoo kasvattaa koronaviruksen testauskapasiteettiaan 10 000 näytteeseen vuorokaudessa. Tällä hetkellä se on 5 000.

Husin toimialajohtaja Petri Haapalahti kertoi sairaanhoitopiirin suunnitelmista Husin koronavirusinfossa. Hänen mukaansa Husilla on tällä hetkellä meneillään kilpailutus, jonka kautta se valitsee yksityisen kumppanin kasvavaan testaukseen. Testaushenkilökuntaa rekrytoidaan myös koko ajan.

Samassa infossa puhunut Husin toimitusjohtaja Juha Tuominen kertoi, että Hus testaa nyt koronavirusta viisinkertaisesti verrattuna viime kevääseen.

– Tämän seurauksena löytyy paljon myös vähäoireisia. Tartunnat ovat nyt painottuneet nuoriin, joilla tauti on lieväoireisempi, mutta ei pidä ajatella, että virus olisi muuttunut. Nyt täytyy olla entistä varovaisempi juuri nuorten ja vanhempien ihmisten välisissä kohtaamisissa. Ja testiin pitää hakeutua erittäin matalalla kynnyksellä, Tuominen sanoo.

Yli 70 prosenttia positiivisen testituloksen saaneista on Tuomisen mukaan ollut alle 40-vuotiaita.

Tällä hetkellä testivastauksen saaminen kestää Husin alueella yhdestä kahteen vuorokautta.

– Mutta kun kausiflunssa tästä lisääntyy, testaamiseen tulee varmasti taas ruuhkaa, Tuominen ennustaa.

Tuomisen mukaan Husissa on viime aikoina tehty eniten koronatestejä päiväkoti-ikäisille.

Hanna Kauppinen, Ilmo Ilkka

STT

