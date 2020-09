Suomessa todettu 45 uutta koronavirustartuntaa – kahden viikon tartuntojen määrä nousi 179:llä

Suomessa on raportoitu tänään 45 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.

Kahden viime viikon aikana on raportoitu 508 tartuntaa, kun kahden edellisen viikon määrä oli 329. Kasvua oli siis 179 tapausta.

Tuoreimpien seitsemän päivän aikana tartuntoja todettiin yhteensä 296. Edellisenä seitsemänä päivänä tapauksia oli 212, eli nousua on 84.

Koronavirustartuntoja on tähän mennessä raportoitu Suomessa kaikkiaan 8 557. Parantuneita arvioidaan olevan yli 7 500.

Eilen uusia tartuntoja raportoitiin 43. Näiden myötä Suomessa ylitettiin 8 500 todetun tartunnan raja.

Sairaalahoidossa olevien määrä ja mahdolliset kuolemantapaukset ilmoitetaan maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin. Eilen sairaalahoidossa oli kahdeksan ihmistä, joista yksi oli tehohoidossa.

Uusista koronakuolemista perjantaina ei kerrottu. Kaikkiaan koronavirukseen liittyviä kuolemantapauksia on raportoitu tähän mennessä 337.

THL:n mukaan Suomessa on tehty noin 789 500 testiä. Testauskapasiteetti on tällä hetkellä lähes 16 000 testiä päivässä.

Joukkoaltistumisia muun muassa oppilaitoksissa

Tartuntamäärät ovat syyskuussa olleet nousussa. Viime aikoina tartuntoja ja altistumisia on todettu useasti opiskelija- ja urheilupiireissä, minkä lisäksi kouluissa ja päiväkodeissa on tullut esille kymmeniä joukkoaltistumisia sitten syyslukukauden alun.

THL:n mukaan kouluikäisten lasten sekä nuorten ja aikuisten tulee hakeutua testiin, jos lieviäkin koronaviruksen oireita ilmenee. Sen sijaan alle kouluikäisten lasten lieviä hengitystieoireita voi THL:n mukaan seurata kotona muutaman päivän ajan ilman testiin hakeutumista

STT

