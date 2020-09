Suuntaa ykkössarjan voimasuhteista – LP Viestin turnaus sunnuntaina Salohallissa

Lentopallon naisten ykkössarjan voimasuhteista nähdään suuntaa LP Viestin sunnuntaina järjestämässä OP Lounaismaa -turnauksessa. LP Viesti Akatemian lisäksi harjoitusturnaukseen saapuu kuusi joukkuetta muualta Suomesta sekä lisäksi Salon Viestin naisten kakkossarjaryhmä.

– Mielenkiinnolla odotan, miten harjoituspelit lähtevät käyntiin. Meillä on hieman nuorentunut joukkue viime kauteen nähden: osa ylioppilaiksi keväällä kirjoittaneista on lähtenyt muualle, ja tilalle on tullut lukion aloittaneita nuoria, kuvailee LP Viesti Akatemian päävalmentaja Janne Harju.

Kukin joukkue pelaa alkulohkossa ensin kolme ottelua, minkä jälkeen ovat vuorossa sijoitusottelut. Turnaus viedään läpi Salohallissa kahdella kentällä siten, että ensimmäiset pelit alkavat kello 10, ja loppuottelun on määrä käynnistyä kello 18.45.

Naisten ykkössarja alkaa noin kolmen viikon kuluttua.

– Pitää koputtaa puuta: meillä kaikki joukkueeseen kuuluvat pelaajat ovat välttyneet isommilta loukkaantumisilta, eikä juuri mitään flunssaakaan ole ollut kenelläkään. Se on tässä poikkeustilanteessa tietysti hieno asia, Harju iloitsi perjantaina.