Tallink: Suomalaisen henkilökunnan lomautusten laajuus riippuu merenkulun tukipaketeista

Tallink-konserni suunnittelee työntekijöiden vähentämistä Virossa ja Latviassa koronan aiheuttaman epävarmuuden takia. Suomessa konsernin tytäryhtiö on lomauttanut henkilöstöä.

Lomautukset koskevat lähes kaikkia Tallink Siljan noin 1 200:aa työntekijää. Lomautettuna on ihmisiä maaorganisaatiossa ja Suomen lipun alla operoivilla kahdella laivalla Silja Serenadella ja Baltic Princessillä.

Tallink-konserni työllistää yhteensä yli 6 000 ihmistä Suomessa, Virossa, Ruotsissa, Latviassa, Venäjällä ja Saksassa.

Konsernin toimitusjohtajan Paavo Nögenen mukaan lomautuksiin on päädytty, koska päätöksiä valtioiden tukitoimista ei ole vielä tehty eri maissa.

– Toivon vilpittömästi, että hallitustason keskustelut palkkakorvausjärjestelmistä Suomessa, Ruotsissa ja Virossa myös johtavat pian myönteisiin päätöksiin, jolloin pystyisimme vähentämään irtisanomisia, uudelleenorganisointia ja lomautuksia, Nögene sanoo yhtiön tiedotteessa.

Suomen henkilöstön lomautusten laajuus riippuu hänen mukaansa Suomen merenkulun tukipaketeista.

STT

