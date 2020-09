”Tämä on huippujuttu” – lähihoitajien koulutus alkoi Somerolla

– Ei olisi enää paremmin voinut mennä. Tämä koulutus ja sen ajankohta ovat kuin minulle räätälöityjä.

19-vuotias Jasmin Haapala on tyytyväinen ja innostunut. Haapala aloitti tällä viikolla neljäntoista muun opiskelijan kanssa lähihoitajaopinnot Somerolla.

– Kirjoitin viime vuonna ylioppilaaksi. Kävin armeijan ja pääsin sieltä kesäkuussa, joten kaikki osui aivan nappiin.

Haapala on haaveillut hoitajan työstä jo pidempään. Koulutuksessa hän aikoo erikoistua lapsiin.

– On ihan huippujuttu, että koulutus järjestetään nyt Somerolla. Saloon on hankala kulkea.

Heidi Pöri innostui lähihoitajatutkinnosta keväällä saatuaan kuulla Somerolla alkavasta koulutuksesta. Aiemmin muun muassa kahvilatöitä tehnyt Pöri aikoo vaihtaa kokonaan alaa.

– Pidän ihmisten kanssa työskentelystä, joten tämä sopii minulle.

Pörin elämäntilanteeseen Somerolla tapahtuva koulutus sopii mainiosti.

– Tämä on aivan ehdoton juttu, että koulutus on täällä. Minulla on kaksi lasta, joista toinen on koulussa 1. ja toinen 3. luokalla, joten Saloon en olisi lähtenyt. Ihanaa, että voin opiskella nyt kotipaikkakunnalla.

Pöri toivoo, että löytäisi jatkossa myös työpaikan Somerolta.

– Työpaikan saantia auttaa varmasti se, että teemme harjoittelujaksot täällä sijaitsevissa palvelutaloissa.

Outi Kerko ja Noora Ruohonen aikovat opiskella lähihoitajiksi työn ohessa. Kerko työskentelee hierojana ja Ruohosella on oma siivousalan yritys. Molemmilla koulutukseen lähdön ratkaisi se, että tutkinnon voi suorittaa Somerolla. Saloon tai Forssaan ei kumpikaan olisi pystynyt lähtemään.

– Tämä koulutus tuli minulle kuin tarjottimella. Olen jo jonkin aikaa ajatellut, että hoitoalan koulutus olisi hyvä lisä hierojan työssä. Mahtavaa, että nyt se toteutuu, Kerko iloitsee.

Ruohonen mietti aikoinaan jo lukioaikana kaksoistutkintoa.

– Kun kuulin tästä koulutuksesta, päätin heti lähteä mukaan, kertoo muun muassa lasten ja nuorten erityisohjaajaksi aiemmin kouluttautunut Ruohonen.

Toni Nordberg on opiskelijaporukan ainoa mies. Päihde- ja mielenterveystyöstä kiinnostunut Nordberg sanoo Somerolla tapahtuvan lähihoitajakoulutuksen sopivan hänen elämäntilanteeseensa täydellisesti.

– Kymmenen pistettä siitä, että koulutus järjestetään täällä. Minulla ei ole ajokorttia, joten kulkeminen Saloon olisi ollut hankalaa.

Oppia työtä tehden

Viisi opettajaa vastaa koulutuksesta Somerolla.

Somerolla järjestettävä lähihoitajakoulutus on Salon seudun ammattiopistolle uusi päänavaus. Viisi opiston hoitoalan opettajaa käy opettamassa Somerolla. Vastuuopettaja Mirva Aaltonen on opiskelijoiden tavoin innostunut uuden edessä.

– Tämä viidentoista opiskelijan ryhmä on todella motivoitunut. Se on myös sopivankokoinen, sillä tässä kokeillaan nyt kokonaan uusia juttuja, Aaltonen sanoo.

Someron lähihoitajakoulutukseen haki kaikkiaan 29 opiskelijaa.

Kaksi vuotta kestävässä koulutuksessa jokaiselle opiskelijalle räätälöidään oma opintopolku. Oppiminen tapahtuu ennen kaikkea työn kautta.

– Meillä ei ole täällä nukkeja tai muuta, joilla harjoitella. Menemme suoraan työelämään harjoitteluun, Aaltonen toteaa.

Tutkintoon sisältyvät teoriatunnit pidetään Someron kaupungintalon valtuustosalissa.

– Tämä tila soveltuu luokaksi ihan hyvin. Verenpainemittarit ja muut tarvittavat välineet kulkevat meidän opettajien mukana Salosta, Aaltonen huomauttaa.

Somerolla on tämän vuoden aikana alkamassa myös laitos- ja toimitilahuoltajan sekä matkailualan koulutus.