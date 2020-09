Tampa Bay on vain askeleen päässä mestaruudesta – Dallasin Heiskanen teki historiaa kahdella tavalla

Tampa Bay Lightning otti kolmannen peräkkäisen voittonsa jääkiekon NHL:n finaalisarjassa, kun se kukisti lauantain vastaisena yönä Dallas Starsin 5-4. Puolustaja Kevin Shattenkirk teki voittomaalin ensimmäisessä jatkoerässä ja siirsi joukkueensa johtoon voitoin 3-1.

Dallasin on pakko voittaa kolme seuraavaa peliä. Ensimmäinen yritys koittaa sunnuntain vastaisena yönä.

– Luulenpa, että meillä on enemmän (annettavaa). Uskon tähän joukkueeseen ja poikiin, Dallasin hyökkääjä Tyler Seguin tuumi TSN:lle.

Dallas ei ole vielä valmis poistumaan Edmontonin NHL-kuplasta, missä se on viihtynyt pisimpään, jo reilut kaksi kuukautta. Itälohkosta tullut Tampa Bay pelasi Torontossa ja siirtyi lännemmäksi vasta lohkofinaaleihin.

Nyt Tampa Bay on niskan päällä. Se taisteli neljännessä ottelussa kahdesti tasoihin ja hyödynsi ylivoimapelinsä.

Dallas karkasi John Klingbergin ja Joe Pavelskin maaleilla, mutta Brayden Point kavensi avauserän lopussa ja tasoitti toisen alussa. Corey Perry vei Dallasin jälleen johtoon, kunnes Tampan riveistä nousi esiin Yanni Gourde ja tasoitti 3-3:een.

Kolmannen erän alussa Alex Killorn viimeisteli finaalisarjan ensimmäisen maalinsa ja vei Tampa Bayn johtoon, mutta Pavelski ei ollut vielä valmis Dallasin tappioon.

Veteraanihyökkääjä tasoitti, teki uransa 60. pudotuspelimaalin ja venytti ottelun jatkoajalle. Pavelski nousi yhdysvaltalaissyntyisten pelaajien kaikkien aikojen pudotuspelimaalipörssissä jaetulle kärkipaikalla Joe Mullenin kanssa.

Ylivoima naksahti kohdalleen

Pavelski on ollut Stanley Cupin finaalisarjassa Dallasin tehomies neljän ottelun pistein 3+1=4 yhdessä John Klingbergin (1+3) ja Aleksandr Radulovin (0+4) kanssa. Tampa Bayn kärki on ollut terävämpi, mutta myös laajempi.

Tällä kertaa ratkaisija tuli takalinjoilta, kun Shattenkirk hyödynsi Jamie Bennin jäähyn ja iski ylivoimamaalin ajassa 66.34.

– Emme saaneet mitään onnistumaan ylivoiman ensimmäisellä minuutilla. Mutta sitten Victor Hedman pelasi hienosti, teki valelaukauksen ja sai kiekon Shattenkirkille. Hän veti hienon kudin alas, Killorn kuvaili NHL:n verkkosivuilla.

Hedman ja Nikita Kutsherov ovat olleet finaalisarjassa Tampa Bayn tehokkaimmat, kun kummallakin pisteet 1+5=6. Point on tehnyt 4+1=5, Ondrej Palat 2+2=4 ja Shattenkirk 2+2=4.

– He saivat tietysti ison maalin, kun he tasoittivat 4-4:ään, mutta uskomme aina juttuumme jäällä, pidämme siitä kiinni ja hyviä asioita tapahtuu, Shattenkirk paalutti.

Hintz loukkaantui

Dallas tarvitsee lisää keinoja ratkaisuvoimaisen vastustajan kaatamiseen. Valmentaja Rick Bowness sotki ketjuja, kun neljänteen peliin asti tehoitta finaalit pelanneet Seguin ja Benn laitettiin eri ketjuihin. Seguin napsi kaksi syöttöpistettä ja Benn yhden.

Esa Lindell merkkautti syöttöpisteen Dallasin ensimmäiseen ja Miro Heiskanen viimeiseen maaliin. Joel Kiviranta on tehnyt pudotuspeleissä tukun tärkeitä maaleja, joten sunnuntain vastaisena yönä olisi tilausta tuoreelle Dallas-ratkaisijalle.

– Ketjut toimivat. Harmi vain, että menetimme Roopen (Hintz). Siinä tilanteessa oli taas pakko muuttaa ketjuja, Bowness sanoi NHL:n verkkosivuilla avaamatta suomalaisen vammaa tarkemmin.

Heiskanen takoi ennätyksiä

Dallasin suomalaisnelikon nuorin, 21-vuotias Heiskanen, pelasi nimensä NHL:n historiaan.

Lauantain vastaisena yönä hän nappasi syöttöpisteen 4-4-tasoitusmaaliin ja kasvatti pudotuspelien pistesaldonsa lukemiin 6+19=25. Tällä vuosituhannella hänen pistemääränsä on puolustajien vertailussa paras, kun edellinen kärkimies San Jose Sharksin Brent Burns summasi pisteet 7+17=24 keväällä 2016.

Huomioon täytyy ottaa se, että Heiskanen aloitti pistekeräilynsä jo varsinaisia pudotuspelejä edeltäneissä sijoitusotteluissa, joissa hän pelasi kolme ottelua. NHL:n tilastoissa nämä kuitenkin lasketaan runkosarjan jälkeisiin tilastoihin, joihin tyypillisesti kuuluvat vain pudotuspelit.

Heiskasen ottelumäärä ennen viidettä finaalia on 25. Burns pelasi keväällä 2016 ottelun vähemmän, joten puolustajien ottelukohtainen pistekeskiarvo on sama.

NHL:n tiedotteen mukaan Heiskanen pääsi lauantain vastaisena yönä myös toiseen historiatilastoon, mutta tarvitsi siihen apua pakkipari John Klingbergiltä, joka teki maalin ja kasvatti pistemääränsä 20:een (4+16).

Heiskasesta ja Klingbergistä tuli historian toinen pakkipari, josta kumpikin on tehnyt vähintään 20 pistettä yksissä pudotuspeleissä. Edellisinä temppuun pystyivät Edmonton Oilersin Paul Coffey (12+25=37) ja Charlie Huddy (3+17=20) vuonna 1985.

STT

