Tampa Bayn tähtihyökkääjän paluu lähestyy – päävalmentaja kiitteli kaukalon ulkopuolisia johtajaominaisuuksia

Tampa Bay Lightning on takaa-ajajana jääkiekon NHL:n finaalisarjassa, mutta päävalmentaja Jon Cooperilla saattaa olla ässiä hihassaan ottelusarjan jatkoa ajatellen. Kapteeni Steven Stamkos on ollut sivussa loukkaantumisen vuoksi ja lähestyy pelikuntoa.

Sunnuntaina Stamkos osallistui vapaaehtoiseen jääharjoitukseen, mutta Cooper ei lupaa hänen pelaavan vielä tiistain vastaisena yönä, jolloin Tampa Bay kohtaa toisen kerran Dallas Starsin. Suomalaisten tähdittämä Dallas voitti sunnuntain vastaisena yönä Tampa Bayn 4-1.

– Et saa montaa mahdollisuutta olla siellä, missä nyt olemme, ja hän haluaa olla osa sitä. Hän on auttanut joukkuettamme mentaalipuolella, mutta hän haluaa olla osa tätä jäällä, Cooper tuumi NHL:n verkkosivuilla.

– Emme ole varmoja, milloin se tapahtuu. Olemme toiveikkaita sen suhteen, että hän palaa kaukaloon jossain vaiheessa tätä ottelusarjaa, mutta emme voi naulata paluuta tiettyyn kohtaan. Kun hän ei ole jäällä, hän on vaikuttava johtaja jään ulkopuolella, Cooper jatkoi.

Stamkos on kerran hävinnyt finaalit

Stamkos, 30, on pelannut koko NHL-uransa Tampa Bayssä ja oli avainpelaaja jo vuonna 2015, jolloin Tampa Bay edellisen kerran eteni Stanley Cupin finaaleihin. Tuolloin Chicago Blackhawks voitti mestaruuden.

Tampa Bay voitti mestaruuden vuonna 2004, mutta tuohon aikaan Stamkos tahkosi vielä junioripelejä.

– Arvelisin, että on aina mahdollisuus (että Stamkos pelaa toisessa ottelussa), mutta nyt en ajattele niin. Teidän täytyy pysyä kuulolla, Cooper muotoili lehdistötilaisuudessa.

Kanadalaishyökkääjän 2010-lukuun mahtui useita loukkaantumisten sotkemia kausia, mutta ehjät kaudet 2017-18 ja 2018-19 kuluivat taas tutulla yli piste per peli -tahdilla.

Kevät 2019 jätti nälkää koko joukkueelle, kun runkosarjan voittaja Tampa Bay sortui pudotuspelien ensimmäisellä kierroksella ja taipui Columbus Blue Jacketsille voitoin 0-4. Kauden 2019-20 runkosarjassa Stamkos saalisti 57 ottelussa pisteet 29+37=66, mutta elo-syyskuun aikana kauden huipennuksessa hän ei ole pelannut vielä otteluakaan.

