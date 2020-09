Tänak lähtee kärjessä Viron MM-rallin viimeiselle erikoiskokeelle

Hyundain Ott Tänak lähtee johdossa Viron MM-rallin viimeiselle erikoiskokeelle, joka käynnistyy kello 13.18. Tänakilla on runsaan 13 sekunnin kaula tallitoveri Craig Breeniin.

Toyotan Kalle Rovanperä on parhaana suomalaisena viidentenä vajaat puolitoista minuuttia Tänakia jäljessä. Rovanperä on yli 40 sekunnin päässä neljännestä tilasta.

Esapekka Lappi pyörähti Fordinsa kanssa 16. erikoiskokeella ja menetti sen verran sekunteja, että Fordin Teemu Suninen nousi hänen ohitseen kuudenneksi vajaan kymmenen sekunnin erolla. Suninen ja Lappi ovat kärjestä jäljessä yli kaksi minuuttia.

STT

