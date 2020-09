Tanskassa kirjattiin koronaennätys – liki 600 uutta tartuntaa päivässä

Tanskassa raportoitiin kuluneen vuorokauden aikana peräti 589 uutta koronatartuntaa, kertovat viranomaiset. Luku on korkein sitten pandemian alun. Todettujen tartuntojen määrää kasvattaa toisaalta se, että testejä tehdään nyt selvästi enemmän kuin keväällä.

Sairaalahoidossa on 62 ihmistä ja heistä neljä tehohoidossa.

Tanskassa on tilastoitu 635 koronaan liittyvää kuolemantapausta. Tartuntoja on ollut liki 22 000. Miljoonaa asukasta kohti Tanskassa on kuollut noin 110 ihmistä.

Tanska on kuluneella viikolla tiukentanut koronarajoituksia, muun muassa rajoittamalla kokoontumisten kokoa ja ravintoloiden aukioloaikoja. Kaikki ravintolat ja baarit pitää nyt sulkea iltakymmeneltä.

Århusin yliopiston molekyylibiologian professori Rune Hartmann arvioi, että tiukennetut toimet hillitsevät viruksen leviämistä.

– Mutta kestää ainakin viikon, ennen kuin näemme vaikutuksen tartuntalukuihin.

STT

