Suomessa todettu 59 uutta koronatartuntaa, sairaalahoidossa 16 ihmistä – Salossa sairaalan henkilökuntaa altistunut

Suomessa on todettu 59 uutta koronatartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Viimeisen kahden viikon aikana tartuntoja on todettu 240 enemmän kuin edeltävien kahden viikon aikana.

Kahden viikon tartuntamäärä on yhteensä 585. Vastaava luku oli edellisellä kahden viikon jaksolla 345.

Uusia koronaviruksen aiheuttamaan tautiin liittyviä kuolemantapauksia ei ole raportoitu maanantain jälkeen. Yhteensä viruksen aiheuttamaan tautiin liittyviä kuolemantapauksia on Suomessa ollut 339.

Sairaalahoidossa on koronaviruksen aiheuttaman taudin vuoksi tällä hetkellä 16 ihmistä, kaksi enemmän kuin keskiviikkona. Tehohoidossa on kolme ihmistä, ja määrä on pysynyt samana keskiviikosta lähtien.

Koronatartuntojen ilmaantuvuus on nyt 10,7 tartuntaa sataatuhatta asukasta kohden kahdessa viikossa. Edellisten kahden viikon ilmaantuvuusluku oli 6,3.

Suomessa on todettu tähän mennessä yhteensä 8 858 koronatartuntaa.

Salossa sairaalahenkilökuntaa altistunut

Salon sairaalassa henkilökuntaa on altistunut tämän viikon aikana koronavirukselle. Tartunnan saanut ihminen oli ollut sairaalassa tutustumiskierroksella, jonka aikana noin 30 muuta ihmistä oli altistunut, kertoo Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri tiedotteessa.

Altistuneet on tiedotteen mukaan tavoitettu. Osa heistä on kotikaranteenissa, ja osa työskentelee sairaalahygieniayksikön määräämin varotoimin.

– Tiedossamme on Tyksin erityisvastuualueella syyskuun aikana kaikkiaan kuusi lääketieteen opiskelijan tai lääkärin koronatartuntaa. Tilanne on valitettava, erityisesti altistumisten näkökulmasta, sanoo sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava ylilääkäri Esa Rintala tiedotteessa.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin mukaan kaikista alueella syyskuussa todetuista koronavirustartunnoista noin kolmasosa on jäljitetty ravintoloihin, opiskelijatapahtumiin tai yksityisjuhliin.

Pohjanmaalla Pietarsaaren virastotalolla puolestaan vieraili keskiviikkona perhe, jonka kaikki jäsenet ovat lääkärin määräämässä karanteenissa. Ainakin osalla perheenjäsenistä on varmistettu koronavirustartunta, tiedottaa Pohjanmaan poliisilaitos.

Perhe on poliisin mukaan odottanut virastotalon aulassa. He ovat käyttäneet hengityssuojaimia ja ainakin osa heistä myös suojakäsineitä. Poliisi pyytää Pietarsaaren virastotalolla keskiviikkona noin kello 10-11.30 välisenä aikana vierailleita tarkkailemaan vointiaan mahdollisen altistumisen vuoksi.

Oulussa puolestaan normaalikoulun oppilaalla Koskelassa on tänään todettu koronavirustartunta. Kaupungin tartuntatautilääkäri on määrännyt tartunnan saaneen oppilaan eristykseen. Luokan muut oppilaat ja opettaja on määrätty karanteeniin altistumisen vuoksi, kertoo kaupunki tiedotteessa.

Länsi-Pohjassa nolla tartuntaa

Koronaviruksen tarttumisesta Suomessa nyt ryppäissä kertoo se, että naapurimaakuntien tilanne voi olla hyvin erilainen. Viimeisten kahden viikon aikana koronatartuntojen ilmaantuvuus on ollut Suomessa suurinta Etelä-Savossa, missä tartuntoja on löytynyt 33,4 per satatuhatta asukasta. Etelä-Savon naapuri Itä-Savo on sen sijaan selvinnyt kaksi viime viikkoa kokonaan ilman tartuntoja: ilmaantuvuusluku on 0.

Uusia koronatartuntoja ei ole kahteen viikkoon löytynyt myöskään Etelä-Karjalasta eikä Länsi-Pohjasta. Länsi-Pohja oli aiemmin epidemian aikana esillä Pohjois-Ruotsista tulleen tartuntariskin takia.

Suomen paikkakunnista ovat koronatartunnoissa edelleen kärjessä Helsinki, Espoo ja Vantaa. Pääkaupungissa tartuntoja on löytynyt yhteensä yli 3 100, Espoossa ja Vantaalla kummassakin noin 1 050.

STT

