Teknologiateollisuus odottaa pohjakosketuksen olevan vielä edessä – irtisanomisten ennakoidaan lisääntyvän

Suomalaisen teknologiateollisuuden näkymät synkkenevät edelleen, kertoo Teknologiateollisuus jäsenkyselynsä pohjalta.

Siihen vastanneet teknologiayritykset arvioivat, ettei aallonpohjaa ole vielä saavutettu, vaan kysyntä on edelleen heikentynyt heinä-syyskuussa. Kyselyn mukaan aiempaa suurempi osa yrityksistä odottaakin tuotannon hiljaisimman ajan olevan vasta vuoden lopulla. Näin arvioi nyt 47 prosenttia vastaajista, kun kuukausi sitten sitä mieltä oli 33 prosenttia

Keväällä ja vielä lomien jälkeen noin 24 prosenttia yrityksistä raportoi, että heikko kysyntä haittaa yritystoimintaa erittäin paljon. Nyt luku oli noussut jo 28 prosenttiin. Teknologiateollisuuden mukaan kyseessä on huolestuttava käänne heikompaan.

– Tulos on ikävä viesti siitä, että kysyntä ei ole piristynyt Suomessa, vaan se on yritysten mukaan pikemminkin heikentynyt entisestään. Euroopan teollisuudesta viime kuukausina kantautuneet rohkaisevat uutiset eivät valitettavasti näy suomalaisessa teknologiateollisuudessa, ehkä hieman vastoin odotuksia, sanoo Teknologiateollisuuden pääekonomisti Petteri Rautaporras tiedotteessa.

Myös irtisanomisten ennakoidaan lisääntyvän. Teknologiateollisuuden mukaan kyselyn perusteella voidaan arvioida, että alalta häviää koronakriisin takia vuoden loppuun mennessä lähes 10 000 työpaikkaa. Jos otetaan huomioon alan välillinen vaikutus työllisyyteen, menetettäisiin työpaikkoja jo yli 20 000.

Tiedot perustuvat Teknologiateollisuus ry:n koronapulssi-jäsenkyselyyn, johon vastasi 579 yritystä syyskuun ensimmäisellä viikolla.

https://teknologiateollisuus.fi/fi/ajankohtaista/uutinen/nakymat-eivat-ole-kirkastuneet-teknologiateollisuudessa-pohjakosketus-vasta

STT

