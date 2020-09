Tennistähti Karolina Pliskovan taival Yhdysvaltain avoimissa eli US Openissa on päättynyt toiselle kierrokselle. Ranskalainen Caroline Garcia voitti Pliskovan kahdessa erässä luvuin 6-1, 7-6.

Garcia on maailmanlistan sijalla 50, kun tshekkiläinen Pliskova pitää listan kolmatta sijaa.

Garcia kohtaa seuraavaksi listan 28. sijalla olevan yhdysvaltalaisen Jennifer Bradyn.

STT

