THL: Uusia koronavirustartuntoja on todettu 105 – kahden viikon tartuntojen määrä yli kaksinkertaistui edeltäneestä kahden viikon jaksosta

Suomessa on ilmoitettu 105 uudesta koronavirustartunnasta lauantain jälkeen, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Uusia tartuntoja on viimeisten kahden viikon aikana todettu 599 tapausta enemmän kuin niitä edeltävien kahden viikon aikana.

Viimeisten kahden viikon aikana tapauksia on todettu 1 102, kun edeltävinä kahtena viikkona niitä todettiin yli puolet vähemmän eli 503 tapausta. Viimeisen viikon aikana tartuntoja todettiin 702 kappaletta, kun edeltävällä viikolla niitä todettiin 400.

Kaikkiaan Suomessa on todettu 9 682 koronavirustapausta. Koronavirustestejä on tehty lähes miljoona.

Suhteellinen tilanne pahin Etelä-Savossa

Koronaviruksen ilmaantuvuus suhteessa väkilukuun on tällä hetkellä suurinta Etelä-Savon sairaanhoitopiirissä, jossa viimeisten kahden viikon aikana on todettu 44,5 tartuntaa sataatuhatta asukasta kohden. Tartuntoja on tänä aikana todettu 44. Toisella sijalla on Keski-Suomi, jonka 107 tartuntaa kahdessa viikossa vastaavat 42,3 tapausta sataatuhatta asukasta kohden.

Selvästi eniten tartuntoja on todettu väkirikkaan Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella, jossa on kahdessa viikossa todettu 499 tartuntaa. Sataatuhatta asukasta kohden tartuntoja on 29,6.

Kuolemantapauksia tiedossa 343

Uusia koronaviruksen aiheuttamaan tautiin liittyviä kuolemantapauksia ei ole raportoitu keskiviikon jälkeen. Yhteensä kuolemantapauksia on raportoitu Suomessa 343.

Sairaalahoidossa koronaviruksen aiheuttaman taudin vuoksi oli perjantaina 21 ihmistä, heistä kaksi tehohoidossa. Koronaan liitetyistä kuolemista sekä sairaala- ja tehohoidossa olevista potilaista kerrotaan maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin.

Tapio Pellinen

STT

Kuvat: