Tiistain Top Ten: Suomen arvokkaimmat Huuhkajat

1) Lukas Hradecky ja Teemu Pukki (8 miljoonaa euroa)

30-vuotias Hradecky siirtyi heinäkuussa 2018 Bundesliigan sisällä Frankfurtista Leverkuseniin edellisen sopimuksen päätyttyä. Sopimus Leverkuseniin ulottuu kesään 2023 asti.

Glasgow Celtic maksoi Hradeckya nelisen kuukautta nuoremmasta Pukista vuonna 2013 kaksi ja puoli miljoonaa euroa. Sen jälkeen on menty nappikaupoilla, ja toistaiseksi osoite on Championshipin Norwich.

Maailman arvokkain: Kylian Mbappe (180 miljoonaa). Toiseksi arvokkaimmat: Neymar ja Raheem Sterling (128 miljoonaa).

3) Jesse Joronen (3,6 miljoonaa)

Italian silloinen Serie A -seura pulitti maalivahdista FC Kööpenhaminalle viisi miljoonaa euroa runsas vuosi sitten. Brescia putosi alkavaksi kaudeksi sarjaporrasta alaspäin – 27-vuotiaan Jorosen sopimus jatkuu kesäkuuhun 2022.

4) Jere Uronen (2,8 miljoonaa)

Vasen laitapuolustaja poti ennen koronaviruspandemian leviämistä loukkaantumista. Uusi kausi on Belgian Genkissä alkanut suurella vastuulla: Uronen pelasi neljä täyttä 90-minuuttista Belgian liigan alkajaisiksi.

Suomalaispelaajista Roman Eremenkon arvoksi on määritelty 2,8 miljoonaa ja Alexander Ringin kaksi miljoonaa euroa. He eivät kuitenkaan ole eri syistä kuuluneet viime vuosina maajoukkueeseen.

5) Simon Skrabb (2 miljoonaa)

Siihen asti vain Suomessa ja Ruotsissa pelannut keskikenttämies Skrabb, 25, päätyi Jorosen seurakaveriksi viime tammikuussa. Hajaminuutteja Serie A:ssa tuli useissa otteluissa ennen loukkaantumista. Nyt Brescia hakee siis vauhtia Serie B:stä – Skrabbin vastuu Markku Kanervan maajoukkueessa on ollut vaihtelevaa.

Maailman neljänneksi–seitsemänneksi arvokkaimmat: Kevin De Bruyne, Harry Kane, Sadio Mane ja Mohamed Salah (120 miljoonaa).

6) Fredrik Jensen ja Joel Pohjanpalo (1,8 miljoonaa)

Jensen, 22, poti jalkavammaa eikä pelannut Saksan Bundesliigan Augsburgissa koronatauon jälkeen. Sopimusta riittää vuoteen 2023 asti. Uusi bundesliigakausi alkaa 18. syyskuuta.

25-vuotiaan Pohjanpalon kohdalla voi vain pohtia, mikä hänen arvonsa olisi ja missä hän pelaisi ilman massiivista epäonnea loukkaantumisten kanssa.

8) Glen Kamara (1,1 miljoonaa)

Skotlannin valioliigakausi on edennyt jo pitkälle: 24-vuotiaan Kamaran edustama Rangers on pelannut kuusi ottelua viidellä voitolla ja maalierolla 11–0. Kamaran siirtoa muualle on huhuiltu, mutta toistaiseksi vain huhuiltu.

9) Robin Lod (1 miljoona)

HJK:sta Kreikan ja Espanjan kautta Yhdysvaltoihin päätynyttä Lodia, 27, ei poikkeustilanteen vuoksi nähdä syksyn Kansojen liigan otteluissa. Heinä–elokuussa pelattiin ”MLS is back” -turnausta, ja nyttemmin on palattu taas tavanomaisiin liigaotteluihin.

Maailman kahdeksanneksi arvokkain: Jadon Sancho (117 miljoonaa).

10) Thomas Lam ja Leo Väisänen (800 000)

Lam ja Väisänen ovat kuuluneet vaihtelevasti Markku Kanervan pelaajapermanenttiin. 26-vuotias Lam on toistaiseksi siirtynyt urallaan eri seuroihin lainasopimuksilla tai ilmaisilla siirroilla. Kontrahti Hollannin liigan Zwolleen kattaa vielä kauden 2020–2021.

Väisänen, 23, on puolestaan noussut isoveljensä Saulin ohi tässä ”arvovertailussa”. Leo siirtyi viime tammikuussa Hollannista Ruotsin Elfsborgiin 135 000 euron summalla. Väisänen pelasi EM-karsinnoissa päätösottelun kokonaan Suomen varmistettua kisapaikkansa jo aiemmin.

Maailman yhdeksänneksi arvokkain: Lionel Messi (112 miljoonaa). Kymmenenneksi arvokkain: Trent Alexander-Arnold (110 miljoonaa).

Lähde: Transfermarkt (arvot viime sunnuntain lukuja)

