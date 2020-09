Toinen kierros

Someron urheilukentän remontissa on riittänyt käänteitä ja jännitteitä. Kentän peruskorjaus on jakanut alusta saakka niin kaupungin päättäjiä kuin urheilupiirejä ja keskustelu remontin ympärillä on käynyt kuumana.

Viime keväänä nykyisistä korjaussuunnitelmista oltiin jo luopumassa, kun opetus- ja kulttuuriministeriö ja aluehallintovirasto hylkäsivät Someron kaupungin hakemukset remontin ehtona olevasta valtionosuudesta.

Nyt urheilukentän rahoitusta pohditaan saman vuoden aikana valtion päässä jo toista kertaa, sillä peruskorjaukselle esitetään rahaa opetus- ja kulttuuriministeriön lisätalousarviossa.

Aiemmalla kierroksella urheilukentän peruskorjaus oli aluehallintoviraston listalla Varsinais-Suomen kärkihankkeita. Uusi rahamahdollisuus kertoo siitä, että valtion viranomaisten päässä Someron hanketta pidetään edelleen tärkeänä ja toteuttamisen arvoisena.

Uusi rahakierros ei takaa edelleenkään peruskorjauksen toteutumista, vaikka valtion rahakakun jakajat olisivatkin hankkeelle periaatteessa suopeita.

Urheilukentän nykyistä katsomoa koskeva suojeluesitys on parhaillaan Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen käsittelyssä.

Esityksen käsittely on pahasti kesken, ja ely on arvioinut aiemmin päätöksen menevän nopeimmillaankin loppuvuoteen. Katsomon kohtalo on niin keskeinen osa hanketta, että ilman elyn ratkaisua ei rahoitusasia etene.

Urheilukentän keskeisiin käyttäjiin kuuluvan Someron Esan taholta on toivottu hartaasti kentän peruskorjausta. Esan viime vuosien menestys muun muassa Kalevan kisoissa on ollut sitä luokkaa, että seuran sanomalla on myös painoarvoa.

Toisaalta peruskorjauksen vastustajat ovat muistuttaneet, että loistaviin tuloksiin on päästy nykyisissäkin oloissa.

Peruskorjauksen kohtalo on edelleen täysin auki. Kaupunginvaltuuston niukalla enemmistöllä päättämän remontin ympärillä on jännitystä riittänyt alusta saakka ja riittää edelleen.