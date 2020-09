Kaksi republikaanisenaattoria haluaa lykätä korkeimman oikeuden tuomarinimityksen yli vaalien

Kaksi republikaanisenaattoria on ilmoittanut vastustavansa presidentti Donald Trumpin suunnitelmaa nimittää pikavauhtia uusi jäsen Yhdysvaltojen korkeimpaan oikeuteen. Paikan täyttäminen tuli ajankohtaiseksi, kun tuomari Ruth Bader Ginsburg kuoli.

Kiireisen aikataulun vastustajaksi ilmoittautui ensin Mainea senaatissa edustava Susan Collins ja hänen jälkeensä Alaskaa edustava Lisa Murkowski.

Jos neljä republikaanisenaattoria irtautuu puoluekurista, ei tuomarinimitys saa riittävää enemmistöä taakseen. Republikaaneilla on nyt 53 paikkaa senaatin sadasta. Tasatilanteessa ratkaiseva ääni olisi varapresidentti Mike Pencellä.

Trump sanoi aikovansa edetä nopeasti. Lopullista päätöstä ehdokkaasta ei vielä ole, mutta Trump näytti haluavan Ginsburgin seuraajaksi naisen.

– Meillä on ehdokas erittäin pian, hän sanoi ja lisäsi ehdokkaan olevan ”mitä luultavimmin nainen”, hän sanoi medialle.

Uutiskanava ABC kertoi, että Chicagossa toimivan liittovaltion vetoomustuomioistuimen tuomarin Amy Coney Barrettin uskotaan olevan johtava ehdokas Ginsburgin seuraajaksi. Konservatiivinen Barrett tunnetaan uutistoimisto AFP:n mukaan uskonnollisten oikeuksien puolustajana.

Biden: ”Raakaa poliittista vallankäyttöä”

Demokraattien presidenttiehdokas Joe Biden kehottaa senaattia olemaan täyttämättä Yhdysvaltojen korkeimpaan oikeuteen vapautunutta tuomarin virkaa. Biden sanoi, että presidentti Trumpin pyrkimys nimittää tuomari Ruth Bader Ginsburgin seuraaja nopeasti on ”raakaa poliittista vallankäyttöä”.

Biden sanoi, että nimityksessä tulee kuulla äänestäjien mielipide ja valinta tulee siten tehdä vasta marraskuun presidentinvaalien jälkeen. Biden sanoi, että jos hän voittaa vaalit, tulee Trumpin nimeämä tuomariehdokas vetää pois.

Demokraatit ovat vaatineet, että tuomarin nimitystä pitää lykätä, jotta valinta jää presidentinvaalien voittajan tehtäväksi. Vuonna 2016 senaatin republikaanit kieltäytyivät äänestämästä tuomarin nimityksestä, koska Barack Obaman kautta oli silloin jäljellä enää kymmenen kuukautta.

Demokraatit vaativat nyt samaa kohtelua Trumpin tulevalle ehdokkaalle.

Vuosikymmenien vaikutus

Korkeimman oikeuden liberaaliin siipeen lukeutunut Ginsburg kuoli perjantaina 87-vuotiaana haimasyövän aiheuttamiin komplikaatioihin. Hänen kuolemansa avaa Trumpille mahdollisuuden kallistaa yhdeksänhenkinen korkein oikeus selkeän konservatiivienemmistöiseksi vuosikymmenten ajaksi.

Korkeimman oikeuden tuomarit voivat halutessaan pysyä virassaan kuolemaansa saakka. Korkein oikeus tekee merkittäviä linjauksia, jotka voivat liittyä muun muassa aborttioikeuteen, käsiaseisiin, ihmisoikeuksiin ja kuolemantuomioihin.

—

Lähteenä myös uutistoimisto AFP

Arttu Mäkelä, Nina Törnudd

STT

