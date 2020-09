Kansallisteatterin näytelmään valittiin mies esittämään transnaista – kovan kritiikin jälkeen ensi-ilta siirretään ja roolitus mietitään uusiksi

Kansallisteatteri kertoo siirtävänsä Kaikki äidistäni -näytelmän ensi-illan. Ensi-illan oli määrä olla tiistaina.

Syynä siirtoon on teoksen roolitus, joka on saanut osakseen kritiikkiä sosiaalisessa mediassa. Näytelmässä transnaisen rooliin oli nimetty mies eli näyttelijä ja ohjaaja Janne Reinikainen.

Esimerkiksi ryhmä transsukupuolisia taiteen ammattilaisia arvosteli Facebookissa roolituksen muun muassa vahvistavan kielteisiä stereotypioita.

– On uskomatonta, että teatterialan ammattilaisille ei vuonna 2020 ole itsestäänselvää, että mies transnaisen roolissa on vahingollista, Kansallisteatterille suunnatussa avoimessa kirjeessä sanotaan.

Taiteen ammattilaiset kirjoittavat, että transnaiseuden liittäminen miehuuteen mitätöi transnaisten sukupuolen, identiteetin ja ihmisyyden.

– Transnaiset ovat yhteiskunnassa erittäin haavoittuvassa asemassa, mikä johtuu pitkälti siitä, että meidät nähdään ”miehinä mekoissa”. Miehen esittämä transnaisrooli vahvistaa tätä ajatusta.

Ryhmä toivoo, että rooliin olisi etsitty transnainen tai käsikirjoitusta olisi muutettu, kun transnaista ei löydetty rooliin.

Kansallisteatteri sanoo arvioivansa tilanteen nyt kritiikin pohjalta uudelleen. Se kertoo pohtivansa, miten roolittaminen toteutetaan.

Teatterin mukaan ainakin ennakkonäytännöt, yleisökeskustelu, ensi-ilta ja lauantain 19.9. näytäntö perutaan. Kansallisteatteri sanoo ottavansa yhteyttä näihin näytäntöihin lipun ostaneisiin.

Suomen kantaesitys

Näytelmä perustuu Pedro Almodovarin elokuvaklassikkoon vuodelta 1999, ja se palkittiin parhaan vieraskielisen elokuvan Oscarilla. Kansallisteatterin ensi-ilta olisi ollut Suomen kantaesitys.

Roolituksen ongelmallisuus nostettiin esiin sosiaalisessa mediassa perjantaina. Kansallisteatteri vastasi tuolloin kertomalla, että Agradon rooliin ei löytynyt ammattinäyttelijää, joka olisi transihminen.

Almodovarin elokuvassa Agrado-niminen hahmo on transnainen ja seksityöntekijä. Roolin esittää naisnäyttelijä, Antonia San Juan.

Elokuvasta tehty näytelmä on brittiläinen näyttämösovitus, jossa Agradon hahmo on puolestaan transvestiitti.

Sukupuolen moninaisuuden osaamiskeskuksen mukaan transvestisuus tarkoittaa sitä, että henkilöllä on tarve ilmaista eläytymällä, pukeutumalla tai laittautumalla toista sukupuolta kuin mikä hänelle on syntymässä määritelty. Transsukupuolisen ihmisen sukupuoli-identiteetti taas ei vastaa hänen syntymässä määriteltyä sukupuoltaan.

STT ei tavoittanut Kansallisteatteria kommentoimaan asiaa.

STT

