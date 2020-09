Trump aikoo nimittää ehdokkaansa korkeimpaan oikeuteen viimeistään lauantaina

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump aikoo nimittää ehdokkaansa uudeksi tuomariksi korkeimpaan oikeuteen perjantaina tai lauantaina. Senaatin on vielä vahvistettava nimitys.

Trump arvioi Fox Newsin haastattelussa, että senaatti ehtii hyvin vahvistaa nimityksen ennen marraskuun presidentinvaaleja. Paikka korkeimmassa oikeudessa vapautui pitkäaikaisen tuomarin Ruth Bader Ginsburgin, 87, kuoltua viime viikolla. Ginsburgin viimeiseksi toiveeksi kerrottiin, että hänen paikkansa täytettäisiin vasta presidentinvaalien jälkeen.

– Lopullisen äänestyksen (senaatissa) täytyy tapahtua ennen vaaleja. Meillä on siihen reilusti aikaa, Trump sanoi.

Trump sanoi Foxin haastattelussa haluavansa kunnioittaa Ginsburgin muistoa ilmoittamalla seuraajaehdokkaasta vasta kun Ginsburgin muistotilaisuus on pidetty, todennäköisesti torstaina tai perjantaina.

Trumpin republikaaneilla on satapaikkaisessa senaatissa 53 edustajaa. Heistä kaksi on toistaiseksi ilmoittanut vastustavansa tuomarinimityksen kiirehtimistä ennen presidentinvaaleja.

Jos neljä republikaanisenaattoria irtautuu puoluekurista, ei tuomarinimitys saa riittävää enemmistöä taakseen. Tasatilanteessa ratkaiseva ääni olisi varapresidentti Mike Pencellä.

Trump on jo aiemmin vihjannut haluansa nimittään Ginsburgin seuraajaksi naisen. Fox Newsin haastattelussa hän kertoi mahdollisten ehdokkaiden joukon supistuneen viiteen nimeen.

STT

