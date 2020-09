Trump aloitti Kenoshan vierailunsa kutsumalla protesteja terrorismiksi, mollaamalla mediaa ja Joe Bidenia

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on kutsunut Wisconsinin Kenoshan protesteja ”kotimaiseksi terrorismiksi”.

– Nämä eivät ole rauhanomaisten mielenosoittajien toimia vaan kotimaista terrorismia, Trump sanoi uutistoimisto AFP:n mukaan kuvaillessaan mustan miehen Jacob Blaken ampumisesta alkaneita poliisiväkivallan ja rasismin vastaisia protesteja.

CNN:n mukaan Trump myös lupasi kaupungin poliisille yhden miljardin dollarin lisärahoituksen. Lisärahoitusta luvattiin myös pienyrityksille, jotka ovat kärsineet mellakoissa. Koko osavaltion tasolla Trump lupasi 42 miljardin dollarin lisärahoituksen turvallisuuden parantamiseksi.

Trump on aloittanut juuri vierailunsa Kenoshassa, vaikka niin Blaken perhe kuin demokraattipoliitikot ovat sanoneet, että vierailu lietsoo vain entisestään kaupungin jännitteitä.

Trumpin retoriikka vierailun alussa ei antanutkaan erityisiä toiveita siitä, että presidentti pyrkisi sovittelevaan puheeseen.

Terrorismipuheidensa lisäksi Trump kertoi vierailunsa alussa, että hän aikoo tutustua siihen ”millaista vahinkoa kaupungissa on saatu aikaan ja miten tilanne voidaan korjata”.

Samalla Trump syytti mediaa levottomuuksien lietsomisesta, ja puhui jälleen solvaavasti demokraattien kilpakumppanistaan Joe Bidenista.

– Minusta tuntuu, että media lietsoo tätä. He lietsovat tätä jopa enemmän kuin demokraattien Joe Biden, koska Biden ei edes tiedä olevansa elossa, hän sanoi CNN:n mukaan.

Trump kertoi myös kutsuvansa koolle Kenoshan turvallisuutta käsittelevän ”pyöreän pöydän keskustelun”. CNN:n julkaiseman listan mukaan osallistujat edustavat pääosin poliiseja, poliitikkoja ja yrittäjiä.

”Emme tarvitse presidentin luomia jakolinjoja”

Trumpin ei ollut määrä tavata vierailullaan Blaken perhettä. Sen sijaan hän väitti aikovansa tavata tämän perheen pastorin.

– Aion tavata hänet hetken kuluttua. Hän edustaa perhettä, Trump sanoi vierailunsa alussa.

CNN:n mukaan Blaken perheen isä on kertonut, ettei perheellä ole pastoria. Valkoisen talon mukaan taas Trump on ollut yhteyksissä Blaken äidin pastoriin.

Halvaantuneen miehen setä Justin Blake kertoi myös sunnuntaina ABC:n haastattelussa, ettei perheellä ole erityistä halua olla tekemisissä Trumpin kanssa.

Justin Blake julkaisi myös ennen vierailua kannanoton, jossa hän syytti Trumpin käyttävän Kenoshan tilannetta vain hyväkseen presidentinvaalikampanjaa edistääkseen, kertoo CNN.

– Emme tarvitse enempää kipua ja jakolinjoja, joita presidentti on luonut edistääkseen vaalikampanjaansa kaupunkimme kustannuksella, hän sanoi.

Poliisi ampui Kenoshassa mustaihoista Blakea viime viikolla selkään useita kertoja. Blake jäi henkiin, mutta hän on halvaantunut. Tapahtunutta seuranneissa laajoissa mielenosoituksissa on kuollut ainakin kaksi ihmistä.

Blaken ampuminen on aiheuttanut jälleen suuria poliisiväkivallan vastaisia protesteja ympäri maata.

Mustien kokema poliisiväkivalta on ollut tänä kesänä erityisesti tapetilla Yhdysvalloissa. Laajat Black Lives Matter -protestit levisivät alkukesästä ympäri maata sen jälkeen, kun musta mies George Floyd kuoli poliisin kuristusotteessa.

Kaikki eivät odota Trumpia innolla vierailulle

Trump on jättänyt laajalti huomiotta mielenosoituksiin liittyvän rasismikeskustelun ja syyttänyt mielenosoittajia mellakoitsijoiksi. Hän on maalannut samalla kuvaa itsestään ”lain ja järjestyksen presidenttinä”.

Muun muassa tämän retoriikan vuoksi myös Wisconsinin osavaltion demokraattikuvernööri Tony Evers pyysi jo etukäteen Trumpia jättämään vierailunsa väliin.

– Olen huolissani siitä, että läsnäolosi vain vaikeuttaisi toipumistamme. Olen huolissani siitä, että läsnäolosi vain viivyttäisi jakolinjojemme voittamista ja menemistä yhdessä eteenpäin, Evers kirjoitti CNN:n mukaan.

Valkoinen talo on pitänyt silti suunnitelmasta kiinni ja kertoi monien kenoshalaisten toivoneen presidentin tuloa kaupunkiin.

ABC:n mukaan Trump perusteli vierailusuunnitelmassa pitäytymistä lehdistötilaisuudessa maanantaina paikallista aikaa. Trumpin mukaan hänen hallintonsa teki ”hyvää työtä” Kenoshassa ja hänen täytyy tavata ihmisiä, jotka olivat paikan päällä.

Trumpilta kysyttiin, uskooko hän läsnäolonsa lisäävän väkivaltaa tai pahentavan jännitteitä. Presidentti ei kokenut asiaa näin, vaan arvioi vierailunsa sen sijaan ”lisäävän innostusta”.

Poliisi ampui miehen liikennerikkomusepäilyn jälkeen

Yhdysvaltojen media kertoi juuri ennen vierailuja uudesta mustaan mieheen kohdistuneesta poliisin ampumisesta.

Uutistoimisto AFP:n mukaan 29-vuotias mies oli ajanut pyörällään Los Angelesissa maanantai-iltapäivänä paikallista aikaa kun poliisi oli pysäyttänyt hänet liikennerikkomuksesta, jota ei ole tarkkaan yksilöity.

Mies pakeni poliisia jalan. Poliisien saatua miehen kiinni hän oli lyönyt yhtä poliiseista. Samalla mieheltä oli tippunut hänen mukanaan olleita esineitä, joiden joukosta oli paljastunut käsiase.

Tämän jälkeen poliisi oli ampunut miehen. Tiedossa ei ole, oliko ammuttu mies yrittänyt tavoitella asettaan vai oliko ase jo pudonnut maahan poliisin avatessa tulen.

Los Angelesissa järjestettiin heti tapahtuman jälkeen mielenosoituksia, ja niitä oli suunnitteilla myös tiistai-illalle paikallista aikaa.

