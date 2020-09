Trumpille osoitetun myrkkykirjekuoren lähettämisestä pidätettiin nainen Yhdysvalloissa

Yhdysvalloissa on pidätetty nainen epäiltynä myrkkykirjekuoren lähettämisestä presidentti Donald Trumpille, vahvistivat viranomaiset sunnuntaina paikallista aikaa.

Risiiniä sisältäneen kirjekuoren lähettämisestä epäilty nainen oli yhdysvaltalaismedian mukaan aseistettu, kun hänet pidätettiin Yhdysvaltojen ja Kanadan välisellä sillalla New Yorkin Buffalossa.

Myrkkylähetys pysäytettiin viime viikolla Valkoisen talon postinjakelussa, kertoivat muun muassa CNN ja New York Times lauantaina. Kaikki Valkoiseen taloon lähetetty posti tutkitaan talon ulkopuolella, ja myrkky löytyi tässä tarkastuksessa.

Medioiden mukaan lähetys vaikutti olevan lähtöisin Kanadasta.

Risiinikasvin pavuista saatava risiini on erittäin myrkyllistä, ja pienikin annos voi olla tappava.

