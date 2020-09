Trumpin ja Bidenin polut eivät kohdanneet terrori-iskujen muistotapahtumissa

Yhdysvalloissa muistettiin perjantaina 19 vuoden takaisten terrori-iskujen uhreja. 11. syyskuuta vuonna 2001 al-Qaida-terroristit kaappasivat neljä matkustajalentokonetta, joista kaksi ohjattiin tahallisesti New Yorkin World Trade Centerin kaksoistorneja päin. Iskuissa kuoli vajaat 3 000 ihmistä.

Sekä presidentti Donald Trump että hänen demokraattihaastajansa Joe Biden osallistuivat iskujen muisteloihin Shanksvillessa Pennsylvanian maaseudulla, jonne yksi kaapatuista koneista syöksyi. He pitivät kuitenkin huolen, etteivät kohdanneet toisiaan.

Trump osallistui aamulla maahansyöksyn uhrien muistotilaisuuteen Shanksvillessa, kun Biden oli vielä New Yorkin tilaisuudessa, johon Trump oli lähettänyt varapresidentti Mike Pencen. Biden vieraili myöhemmin päivällä Pennsylvaniassa, mutta Trump oli tuolloin jo poistunut paikalta.

STT

