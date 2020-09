Trumpin kiistellyn Kenoshan-visiitin ohjelmaan ei kuulu selkään ammutun miehen perheen tapaamista

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ei tällä tietoa ole määrä tavata Kenoshan-visiitillään poliisin selkään ampuman miehen perhettä, Valkoinen talo kertoi maanantaina paikallista aikaa.

Poliisi ampui noin viikko sitten Kenoshassa mustaihoista Jacob Blakea selkään useita kertoja. Blake jäi henkiin, mutta hän on halvaantunut.

Tapahtunutta seuranneissa laajoissa mielenosoituksissa on lisäksi kuollut ainakin kaksi ihmistä.

Trumpin on määrä vierailla tiistaina paikallista aikaa Wisconsinin osavaltiossa sijaitsevassa Kenoshassa, vaikka muun muassa osavaltion demokraattikuvernööri Tony Evers on pyytänyt häntä jättämään vierailunsa väliin.

– Olen huolissani siitä, että läsnäolosi vain vaikeuttaisi toipumistamme. Olen huolissani siitä, että läsnäolosi vain viivyttäisi jakolinjojemme voittamista ja menemistä yhdessä eteenpäin, Evers kirjoitti CNN:n mukaan.

Uutismedia Axiosin mukaan Evers sanoi myös presidentin mahdollisen vierailun vaativan resursseja, joita kaivattaisiin kovasti toisaalla.

Blaken perhe ei halua olla tekemissä Trumpin kanssa

Valkoinen talo on pitänyt silti suunnitelmasta kiinni ja kertoi monien kenoshalaisten toivoneen presidentin tuloa kaupunkiin.

Trumpin lehdistöpäällikön Kayleigh McEnanyn mukaan presidentin on nykysuunnitelmien mukaan määrä tutustua levottomuuksien aiheuttamiin vahinkoihin ja tavata poliiseja. Lisäksi hän tavannee paikallisten yritysten omistajia.

Uutiskanava ABC Newsin mukaan Valkoinen talo on yrittänyt saada yhteyttä myös Blaken perheeseen. McEnanyn mukaan hallinto ei ole kuitenkaan vielä päässyt yhteyksiin miehen läheisten kanssa.

Halvaantuneen miehen setä Justin Blake kertoi sunnuntaina ABC:n haastattelussa, ettei perheellä ole erityistä halua olla tekemisissä Trumpin kanssa.

– Me uskomme hänen lietsoneen tätä väkivaltaa, Justin Blake kertoi haastattelussa.

ABC:n mukaan Trump kommentoi Blaken ampumista ensimmäistä kertaa vasta viime viikon perjantaina, useita päiviä teon jälkeen.

Trump uskoo vierailunsa lisäävän innostusta

ABC:n mukaan Trump perusteli vierailusuunnitelmassa pitäytymistä lehdistötilaisuudessa maanantaina paikallista aikaa. Trumpin mukaan hänen hallintonsa teki ”hyvää työtä” Kenoshassa ja hänen täytyy tavata ihmisiä, jotka olivat paikan päällä.

Trumpilta kysyttiin, uskooko hän läsnäolonsa lisäävän väkivaltaa tai pahentavan jännitteitä. Presidentti ei kokenut asiaa näin, vaan arvioi vierailunsa sen sijaan lisäävän innostusta. Trumpin mukaan hänen vierailunsa voisi myös lisätä Yhdysvaltoja kohtaan koettua rakkautta ja kunnioitusta.

– Ja sen takia menen, koska he tekivät fantastista työtä, hän lisäsi ABC:n mukaan.

Kuvernööri Evers julisti Wisconsiniin viime viikon tiistaina hätätilan ja ilmoitti, että kansalliskaartin läsnäoloa lisätään aiemmasta. Tätä ennen mielenosoituksien yhteydessä oli vandalisoitu paikallisia yrityksiä ja sytytetty kymmeniä rakennuksia tuleen, kertoo Politico.

Kuvernöörin julistuksen jälkeisenä päivänä Trump tviittasi lähettävänsä Kenoshaan lisää liittovaltion joukkoja. Politicon mukaan Trump on tämän jälkeen ottanut kunnian kehityksestä, jota hallinto kuvailee kaupungin laittomuuksien vähentymiseksi.

Trump on ottanut lain ja järjestyksen puolustamisen yhdeksi keskeisistä vaaliteemoistaan. Puoluekokouspuheessaan viime viikolla hän osoitti syyttävän sormen demokraattien suuntaan ja sanoi, että väkivaltaisimmat mellakat ovat olleet demokraattien johtamissa kaupungeissa.

Kenoshassa viime viikolla alkaneet protestit ovat jatkoa toukokuussa alkaneelle rasisminvastaiselle liikehdinnälle Yhdysvalloissa.

Biden: Trump lietsoo väkivaltaa

Trump on kuitannut mielenosoitusaallot lähinnä rikollisena ryöstelynä ja väkivaltana. Tämän väitetyn rötöstelyn vastapainoksi hän on maalannut itsestään kuvaa anarkiaa vastustavana poliisien puolustajana.

Vastaehdokas, demokraattien Joe Biden sen sijaan on Trumpin mukaan heikko rikollisuuden edessä.

Biden puolestaan syytti maanantaina Pennsylvanian Pittsburghissa pitämässään puheessa Trumpia väkivallan lietsomisesta. 77-vuotias demokraattiehdokas julisti presidentin olleen kansakunnalle myrkyllinen aina virkaanastumisestaan lähtien.

– Tulipalot roihuavat ja meillä on presidentti, joka lietsoo liekkejä niiden sammuttamisen sijaan, Biden sanoi.

– Istuva presidentti ei kykene kertomaan meille totuutta, hän ei ole kykeneväinen kohtaamaan faktoja, eikä hän ole kykeneväinen parantumaan.

”Koetko olosi turvalliseksi Trumpin vallan alla?”

Trumpin retoriikassa Bidenin Yhdysvalloissa äänestäjien ei ole turvallista elää. Trumpin kampanjassa näitä presidentin piirtämiä kauhukuvia on kuvitettu muun muassa videomateriaalilla hänen oman kautensa aikaisista mielenosoituksista.

Biden pyrki maanantaina kääntämään presidentin väitteet ja kysyi äänestäjiltä: ”Koetko todella olosi turvallisemmaksi Donald Trumpin vallan alla?”

Bidenin mukaan Trump ei pysty pysäyttämään väkivaltaa, koska presidentti on ruokkinut sitä vuosien ajan.

Maanantaisessa puheessaan Biden myös tuomitsi viime aikojen mielenosoituksiin liittyneet väkivaltaisuudet.

– Ryöstely ei ole protestointia, tulipalojen sytyttely ei ole protestointia. Mikään tästä ei ole protestointia. Se on yksinkertaisesti laittomuutta, ja siihen syyllistyvät tulisi asettaa syytteeseen, Biden sanoi.

Arttu Mäkelä, Anssi Rulamo

STT