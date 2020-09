Tukholman koronavirustartunnat laskivat epidemian alun tasolle

Tukholmassa koronavirustartuntojen määrä on laskenut tasolle, jolla se oli viimeksi maaliskuun lopussa, kertoivat viranomaiset.

Tukholmassa testattiin viime viikolla 14 000 ihmistä. Testatuista 250 sai positiivisen tuloksen.

– Tarkka vertailu on vaikeaa, koska laajat testaukset aloitettiin vasta heinäkuussa, mutta arviomme on, ettei tällaisia lukuja ole nähty sitten viikon 10 tai 11, sanoi Tukholman terveysviranomaisten edustaja Per Follin.

Ennen heinäkuuta Tukholmassa testattiin vain ne ihmiset, jotka päätyivät sairaalahoitoon.

Myös tehohoidossa on nyt väljää. Viime viikon lopussa Tukholmassa oli tehohoidossa koronan vuoksi kuusi ihmistä, kun luku huhtikuun lopussa oli 225.

Ranskalainen lääkejätti Sanofi kertoi puolestaan torstaina aloittavansa ensimmäisen vaiheen ihmiskokeet koronavirusrokotteella. Yhtiön mukaan laboratoriotestit rokotteella, jota se kehittää yhdessä brittiläisen GlaxoSmithKlinen kanssa, ovat olleet lupaavia.

Jos kaikki menee hyvin, rokote saadaan tuotantoon ennen ensi vuoden puoliväliä.

Thaimaan sata viruksetonta päivää

Thaimaassa on rekisteröity ensimmäinen kotoperäinen koronavirustartunta sataan päivään. Virus löydettiin Bangkokissa työskenneeltä tiskijukalta, joka tuomittiin viime viikolla kahdeksi vuodeksi vankeuteen huumerikoksista.

Viranomaiset ovat jo onnistuneet jäljittämään ja testaamaan kymmeniä ihmisiä, jotka ovat olleet kontaktissa mieheen. Kellään ei ole todettu koronavirustartuntaa.

Thaimaa on selvinnyt erittäin hyvin koronapandemiasta, vaikka se oli ensimmäisiä maita, joihin virus levisi Kiinasta. Hinta maan taloudelle on kuitenkin ollut kova, sillä Thaimaan talous supistui kuluvan vuoden toisella neljänneksellä yli 12 prosenttia, mikä on suurin lasku yli kahteen vuosikymmeneen.

Kiinan pääkaupunkiin Pekingiin laskeutui torstaina ensimmäinen kansainvälinen matkustajakone yli viiteen kuukauteen, kun ulkomaisten matkaajien saapumismääräyksiä hellitettiin.

Kiinan ilmailuviranomaiset sallivat Pekingiin saapumisen Thaimaasta, Kambodzhasta, Pakistanista, Kreikasta, Tanskasta, Itävallasta, Ruotsista ja Kanadasta. Saapuvien on kuitenkin noudatettava tiukkoja turvallisuusmääräyksiä.

STT