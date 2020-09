Tulisiko Nord Stream 2 -hanke pysäyttää Navalnyin myrkytyksen vuoksi? Suomalaispoliitikot eivät vielä esitä vaatimuksia: ”Tekijät on saatava vastuuseen, mutta asiat on myös tutkittava rauhassa”

Viimeistelläänkö kaasuputkihanke Nord Stream 2 venäläisen oppositiopoliitikon Aleksei Navalnyin myrkytysyrityksestä huolimatta? Varsinkin Saksassa on käyty viime päivinä keskustelua siitä, voidaanko jo valmiiksi kiistelty venäläissaksalainen kaasuputkihanke viedä läpi näissä olosuhteissa.

Yhtenä näkyvimmistä arvostelijoista on ollut Saksan ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Norbert Röttgen, joka pyrkii myös puolueensa CDU:n puheenjohtajaksi. Röttgenin mielestä diplomaattiset rituaalit eivät enää riitä, vaan hanke on pysäytettävä.

Suomessa vastatoimien mahdollisuuteen suhtaudutaan vielä odottavasti.

Hallituspuolue keskustan kansanedustajan Jouni Ovaskan mielestä olisi tärkeintä keskustella tilanne kunnolla läpi Euroopan unionissa. Tekijät on saatava vastuuseen ja vastatoimia voi tulla, mutta juuri nyt ei ole hänen mielestään Suomelta järkevää esittää vaatimuksia.

– Tekijät on saatava vastuuseen, mutta asiat on myös tutkittava rauhassa, Ovaska sanoi STT:lle viikonloppuna Oulussa. Hän istuu sekä suuressa valiokunnassa että ulkoasiainvaliokunnassa.

Myös ulkoasiainvaliokunnan varapuheenjohtaja, pääministeripuolue SDP:n Erkki Tuomioja sanoo, että ensimmäisenä Navalnyin tapaukseen pitää saada varmuus, vaikka hän kertookin pitävänsä saksalaisten päätelmiä hyvin luotettavina. Tuomiojan mukaan Venäjälle tulisi tehdä ehdotus osallistumisesta kansainväliseen riippumattomaan tutkimukseen tapauksesta.

Jos yhteistyöhalua ei ole, siitä voi Tuomiojan mukaan tehdä johtopäätöksiä.

– Jos sellaista halua ei ole, sitten varmasti nousevat esille kaikki muut vaihtoehdot sanktioista alkaen, Tuomioja sanoo. Hänen mukaansa ei kuitenkaan tule mennä asioiden edelle.

Mykkänen: Riippuvuutta Venäjän kaasusta vähennettävä

Nord Stream -keskustelun puutetta on arvostellut kokoomuksen europarlamentaarikko Henna Virkkunen. Hän on vaatinut, että Suomen hallitus ottaisi tilanteeseen aktiivisesti kantaa eikä piiloutuisi Saksan selän taakse. Hanketta jo pitkään vastustanut Virkkunen pysäyttäisi sen viimeistään nyt.

– Keskustelua putkesta on käyty Suomessa hälyttävän vähän. Hanke kuitattiin nopeasti meillä ympäristökysymykseksi, ja valtionyhtiö Fortum on mukana hankkeessa, kun muissa Itämeren maissa siitä on käyty vilkasta ulko- ja turvallisuuspoliittista keskustelua. Minusta tämä on kokonaisuutena huolestuttavaa, Virkkunen kirjoitti tiedotteessa perjantaina.

Fortum omistaa enemmistön saksalaisyhtiö Uniperista, joka on yksi hankkeen rahoittajista. Uniper on varoittanut, että se voi joutua kirjaamaan alas myöntämäänsä rahoitusta, jos projekti epäonnistuu Yhdysvaltojen asettamien sanktioiden takia. Omaa kaasuaan markkinoiva Yhdysvallat on ollut sekin huolissaan EU:n energiatasapainosta.

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen sanoo, että elämme maailmassa, jossa Venäjä on entistä arvaamattomampi, vaarallisempi ja häikäilemättömämpi, mutta toisaalta myöskään Yhdysvaltoihin ei voi luottaa ihan samalla tavalla kuin ennen.

Hän uskoo, että Saksassa punnitaan tällä hetkellä hyvin tarkkaan vaikutuksia Nord Stream 2 -putkelle. Pohdintaa käydään hänen mukaansa myös sitä, onko oikein, että samaan aikaan hallitukset myötävaikuttavat siihen, että energiariippuvuus ja Venäjän valtiollisen teollisuuden asema vahvistuvat entisestään.

– Sitä kannattaa kyllä tarkastella uudelleen myös tässä valossa, jossa Venäjä yhä räikeämmin etääntyy yhteisistä pelisäännöistä, Mykkänen sanoi Porissa.

Valtio-omisteisella Fortumilla sidos hankkeeseen

Saksan mukaan on olemassa yksiselitteiset todisteet siitä, että Navalnyi myrkytettiin Neuvostoliitossa kehitetyllä Novitshok-hermomyrkyllä, jota on vain harvojen saatavilla.

Maan ulkoministeri Heiko Maas uhkasi sunnuntaina Bild-lehdessä, että EU-maat ryhtyvät keskustelemaan mahdollisista pakotteista, jos Venäjä ei anna kunnon selvitystä Navalnyin myrkytysyrityksestä. Venäjän syyllisyydestä on hänen mukaansa useita viitteitä.

Jos pakotteista päätetään, ne olisivat Maasin mukaan kohdistettuja, mikä tarkoittaa toimien kohdistamista mahdollisen tarkasti niihin ihmisiin, jotka ovat olleet vastuussa myrkytyksestä. Hän ei kuitenkaan sulkenut pois toimien vaikutusta kaasuputkihanke Nord Streamiin.

Arvostelijoiden mielestä Nord Stream 2 -kaasuputki lisäisi Euroopan riippuvuutta venäläisestä energiasta, mikä on vastoin unionin pyrkimyksiä. Suomi on omalta osaltaan antanut putkelle ympäristöluvan, koska se kulkee maan talousalueen läpi.

