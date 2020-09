Tupurin ulkojäiltä maailmanmestariksi – uransa lopettaneen maalivahdin Teemu Lassilan CV:stä ei löydy kuin jääkiekkoa

Viimeiseksi jäänyt helsinkiläisten välinen jääkiekon miesten SM-finaali on päättynyt HIFK:n voittoon Jokereista 3–2 keväällä 1983. Voittajajoukkueen maajoukkuemaalivahti Hannu Lassila juhlii ”Poikaa” ja neljä päivää myöhemmin oma poika Teemu syntyy.

Viiden vanhasta Salossa asunut jälkikasvu aloittaa kiekkoharrastuksen koulun kynnyksellä kasvattiseuransa Salo HT:n luistelukoulussa ja päätyy laitahyökkääjäksi. Tupurin ala-astelainen muistelee vuosiaan Salossa lämmöllä.

– Sieltä on hienoja muistoja. Se oli erilaista kun ei ollut kännyköitä. Kuljettiin ympäri metsiä kavereiden kanssa. Oli hieno ulkojää, missä pelattiin aamusta iltaan.

Kipinä jääkiekkoon syttyi ulkopeleissä, mutta ei isän menestysuran takia. Hannun peleistä Lassiloilla oli kotiarkistoissa vain muutama VHS-video. Myös setä Matti oli kiekkoillut Allsvenskanissa.

”Teme” innostui kymmenen vanhana yrittämään maalivahdin tonttia. Hyökkääjänä pelaaminen oli kehittänyt luistelutaitoa, joka on tärkeä osa maalivahtipelaamista. Isä Hannu kuskasi, ampui usein pojalleen kiekkoja ja antoi tekniset perusopit erityisesti teränkäytöstä ja tasapainoisesta pelaamisesta.

– Maalivahdille henkinen tukiverkko, joka kulkee koko matkan mukana, on todella tärkeä. Se pystyy huonon pelin jälkeen tsemppaamaan ja hyvän pelin jälkeen tasoittelemaan fiiliksiä.

– Isä pysytteli harrastuksessani taka-alalla. Huonon pelin jälkeen olin välillä sitä mieltä, että lopetan jääkiekon. Hän sanoi, ettei ole pakko harrastaa. Olen saanut tehdä miltä tuntuu ja hän on rauhoitellut, kun olen käynyt kierroksilla. Tuskin isän sukunimestä haittaa on kiekkopiireissä ollut. Sen enempää en ole siitä stressiä ottanut, että on mainittu ”Hannun poika Teemu”.

Ensimmäisiä viitteitä toisen polven veräjänvartijan lahjakkuudesta antoi kovan 1983-ikäluokan poikien maajoukkuevalintatapahtuma Pohjola-leiri vuonna 1997.

Muun muassa Lassilan, halikkolaisen Matti Ahon ja Mikko Koivun edustama Länsirannikon joukkue nujersi finaalissa leirin parhaaksi pelaajaksi nimetyn Kari Lehtosen ja Tuomo Ruudun pääkaupunkiseudun.

Tuolloin Lassilan mieleen hiipi ajatukset urasta jääkiekkoilijana. Jälkikäteen Lassila näkee, että yläkouluikäisenä hänen olikin pakko siirtyä Turkuun pelaamaan. Yhdessä Ahon ja Koivun kanssa he lähtivät nousemaan TPS:n C-junioreista askel askeleelta kohti ammattilaisuutta.

– En ollut varmaan yhtään lenkkiäkään juossut, kun pääsin Tepsin C:n ykkösjoukkueeseen. Koivun Jukka veti jopa sen ikäisillä kesätreenejä Vladimir Jursinovin metodeilla kaksi kertaa päivässä.

– Juostiin ympäri Ruissalon metsiä ja pelattiin käsipalloa. Paljon pelien kautta haettiin se peruskunto. Aloin elää kuin urheilija. Sitä ennen olin ihan pikkupoika ja vähän pyöreä. Se ei ollut liian rankkaa, mutta ei siinä paljon vapaa-aikaa kesäisinkään ollut.

Martin Brodeuria fanittanut teinipoika sai uudessa kotikaupungissaan seurata vierestä Miikka Kiprusoffin, Fredrik Norrenan ja Antero Niittymäen otteita sekä pääsi Jorma Valtosen ja Urpo Ylösen parhaaseen oppiin.

Huipputulos seurasi sarjatasolta toiseen. Lassila merkkautti TPS:ssa A-nuorten, Hermeksessä Mestiksen ja lopulta SM-kultakaudellaan 2016–2017 Tapparassa Liigankin parhaan torjuntaprosentin (92,83 %).

– Minulla on periksiantamattomuus pyrkiä parempaan. Jäin nuorempana jokaiseen yksityiskohtaan kiinni, nollapeleistäkin löysin parannettavia kohtia. Sellainen täydellisyydentavoittelu toi oman huipputason.

– Tosin paras tilasto maalivahdin hyvyyttä arvioimaan voisi olla torjuntaprosentti ykkösmaalintekosektorilta, tuore ”kiekkoeläkeläinen” heittää.

Lassila oli parhaimmillaan flow-tilan saavuttaessaan ja pelille antautuessaan ohittamaton.

Vai miltä kuulostaa: ensimmäisenä Liiga-vahtina ennätykselliset 4 playoff-nollapeliä yhdellä kaudella, TPS:n ja HPK:n kaikkien aikojen eniten nollapelejä kaudella ja uralla sekä Eero Kilpeläisen (50) jälkeen Liigan runkosarjan nollapelitilaston kakkonen (41).

Lassila kokee, että maalivahdit löytävät todellisen huippunsa 25 ikävuoden jälkeen. Näin kävi hänelläkin.

– Pelasin nuorena liikaa perhostyylillä jään kautta. Kun HPK:ssa Andy Chiodo pelasi hyvin, niin minulla oli aikaa treenata Kaarelan Jarin opastuksella enemmän pystytyyliä.

– Senttienkin muutokset pelityylissä eivät tule hetkessä. Siinä meni melkein kausi. Vedettiin harjoituksia, etten mennyt kertaakaan polvilleen. Tämän myötä tulin kokonaisvaltaisemmaksi ja sain vähän malttia peliin.

Uusi kukoistus HPK:ssa johti uran ainoisiin arvokisoihin ja MM-kultaan 2011.

– Pelasin valmistavien pelien ja MM-kisojen aikoihin elämäni parasta lätkää. Tuli kuntopiikki, pari nollapeliä, valmentajat eivät voineet potkia pois ja passi leimattiin. Se oli kovin paikka, mihin olen joutunut. Petri Vehanen oli vaihdettu jatkolohkon ottelussa maalista, olimme Venäjää vastaan häviöllä 2–0. Se myllytys saatiin käännettyä 3–2-rankkarivoitoksi.

– Olin ottanut kaikki kuusi rankkaria kisoissa kiinni ennen finaalia. Kun olimme Ruotsille häviöllä 0–1 ja tehtiin 1–1, niin valmentaja Pasi Nurminen kävi kuiskaamassa, että ole valmis, laitamme sinut maaliin, jos tämä menee rankkareille. Väsynyt juttu, mutta eihän sitä varmaksi tiedä miten olisi toimittu.

– Koko kotimatka kisoista tuntui unelta. Aamuherätys lasten ja vaimon kanssa, kun samppanja tuotiin huoneeseen, niin silloin ymmärsin että tässä on voitettu jotain isoa.

Uransa parhaasta palkasta ja parhaasta seurajoukkuekiekosta Lassila nautti Metallurg Novokuznetskissa KHL:ssa. Hän koki olevansa 28-vuotiaana sopivan nuori ja ehjä.

Nyt 37-vuotiaana Liigan, SHL:n, KHL:n, Slovakian ja EBELin nähneenä oli oikea hetki riisua maski viimeisen kerran.

– Vaimo herkistyi tästä kuullessaan. Minulla on kolme tytärtä, jotka haluavat, että iskä on enemmän kotona. Nyt on vaimon mahdollisuus toteuttaa urahaaveitaan.

– Tunsin, että treenaan, muttei kehitystä enää tapahdu. Se vaatisi sen jatkuvan palon tulla paremmaksi, jotta pysyy mukana ja pelistä nauttii. Peli nopeutuu, uudistuu ja kudit alkaa olla älyttömiä. Sain pelata pitkän huippu-uran ja lopettaa hyvillä mielin. Sain otettua irti oman maksimini.

Työkokemusta jääkiekon ulkopuolelta löytyy vain kahvin lipittelystä isän ja äidin matkatoimistossa.

– Nyt se on liian aikaista, mutta joku päivä valmentaminen voisi olla haave, vaikka nuorten maalivahtien kanssa Salossa.

– Siitä on liian pitkä aika, kun olen Salossa käynyt. Se on hieno kaupunki, Turun Hirvensalossa asuva maailmanmestari muistelee.

SALO HT:n KASVATTI

Teemu Lassila

Syntynyt: 26.3. 1983 Helsingissä.

Kasvattajaseura: Salo Hockey Team.

NHL-varaus: 2003 Nashville Predators, 4. kierros, 117. varaus.

Ura: TPS 1997–2005, Djurgården (SHL) 2005–2007, HPK 2007–2011, Metallurg Novokuznetsk (KHL) 2011–2012, Barys Astana (KHL) 2012–2013, Avangard Omsk (KHL) ja Växjö Lakers (SHL) 2013–2014, TPS 2014–2016, Tappara 2016–2017, Banska Bystrica (Slovakia) 2017–2018, Orli Znojmo (EBEL) 2018–2020.

39 A-maaottelua, maailmanmestaruus 2011.

Yksi SM-kulta (2017) ja kaksi SM-hopeaa (2004 ja 2010). Slovakian liigan voitto (2018).

KHL:n kuukauden maalivahti (tammikuu 2012) ja Liigan kuukauden pelaaja (marraskuu 2014).

Pari haamupoimintaa uralta

Teemu Lassila varattiin Nashville Predatorsiin kesällä 2003 numerolla 117 ja Pekka Rinne 2004 numerolla 258. Lassila kävikin parissa testissä ja haastattelussa Pohjois-Amerikassa. Siellä pyydettiin vuolaasti kehumaan itseään maalivahtina.

– Olin tosi arka parikymppisenä. En osannut sanoa yhtään mitään. Sitten sanoin: ”I catch pucks” (koppaan kiekkoja).

Lassila oli synnytyssairaalassa ja vaimolla supisteli. Samaan aikaan Lassila kuuli radiosta Kiekkokierroksen räväkän kommentin päävalmentaja Hannu Jortikalta:

– En mä ymmärrä, miten se ei oo täällä pelaamassa. Eihän se sitä vauvaa synnytä!

Juttujen kirjoittaja: Michael Sundsten