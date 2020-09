Turku testaa pilottikokeilla sataman koronaneuvontapisteitä – pisteillä tarjotaan testiä Ruotsista tuleville

Turun kaupunki testaa tänään ja huomenna pilottikokeilla satamaan perustettavia terveysneuvontapisteitä.

Kaupunginjohtaja Minna Arve kertoi, että pisteillä tarjotaan koronavirustestiä Ruotsista tuleville matkustajille. Lisäksi matkustajat saavat ohjeistuksen omaehtoisesta karanteenista.

Pilotti toteutetaan tänään Viking Linen ja huomenna Tallink Siljan terminaalissa. Kävellen ja autolla saapuville on kummassakin terminaalissa eri neuvontapisteet.

Tilanne satamassa on erilainen kuin lentokentällä, koska vain murto-osa laivamatkustajista tulee Ruotsista asti. Valtaosa laivalla saapuvista on lähtenyt Suomesta päiväristeilylle. Ruotsista saapuu Turkuun yhdellä laivalla enimmillään joitakin kymmeniä ihmisiä.

Päätös neuvontapisteiden jatkosta on määrä tehdä heti pilottikokeen jälkeen tällä viikolla.

STT

Kuvat: