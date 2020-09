Turvallisuusvirasto: Venäjä yrittää horjuttaa yhdysvaltalaisten luottoa postiäänestykseen – Trump on toistuvasti maalannut samoja uhkakuvia kuin venäläispropaganda

Venäjä yrittää aktiivisesti horjuttaa äänestäjien uskoa Yhdysvaltain postiäänestykseen, selviää maan kotimaan turvallisuusvirasto DHS:n torstaina julkaisemasta analyysistä.

Analyysin mukaan venäläistahot ovat edistäneet pelkoa äänestysvilpistä, laskentavirheistä ja äänten varomattomasta käsittelystä postilaitoksella.

ABC News -uutiskanavan mukaan Venäjä levittää harhaanjohtavaa tietoa siitä, että postiäänestys loisi laajoja mahdollisuuksia vilpille.

– Arvioimme, että Venäjä todennäköisesti jatkaa postiäänestyksen kritisointia, raportissa todetaan uutistoimisto AFP:n mukaan.

AFP kirjoittaa, että venäläissivustoilla myös edistetään ajatusta, jonka mukaan viranomaiset yrittäisivät kääntää postiäänestyksen tietyn ehdokkaan eduksi.

Postitse äänestäminen marraskuun presidentinvaaleissa on ollut viime aikoina Yhdysvalloissa tapetilla erityisesti maan vakavan koronavirustilanteen takia.

Republikaaneilla ja demokraateilla on ollut asiasta poikkeavat näkemykset. Erityisesti istuva presidentti, republikaanien ehdokas Donald Trump on toistuvasti puhunut mahdollisesta vilpistä postiäänestyksessä.

– Venäjä toistaa postiäänestyksestä tuhoisia ja vääriä narratiiveja, joita presidentti Trump ja hänen tukijansa, mukaan lukien oikeusministeri (William) Barr, ovat aggressiivisesti edistäneet, raportissa todetaan.

Presidentti tviittasi postiäänestyksestä – Twitter merkkasi tviitit sääntöjä rikkoviksi

ABC Newsin uutispätkässä huomautetaankin, että analyysissä ilmi tullut venäläispropaganda on samanlaista kuin presidentin puheet postiäänestyksestä. Trump on esimerkiksi väittänyt, että ihmiset voisivat äänestää kahdesti postiäänestyksen seurauksena.

Presidentti jakoi tuoreeltaan näkemyksiään postiäänestyksen uhista myös Twitterissä. Twitter lisäsi myöhemmin tviitteihin varoituksen siitä, että ne rikkova palvelun vaaleja koskevia sääntöjä. Ne on kuitenkin jätetty esille, sillä niillä saattaa palvelun mukaan olla merkitystä julkisessa keskustelussa.

Trump kirjoitti muun muassa, että äänestyksen onnistumisen varmistamiseksi kansalaisten tulisi postitse äänestämisen lisäksi mennä äänestyspaikalle. Jos äänestäminen ei paikan päällä onnistu, on postiäänestys toiminut, mutta jos postiääntä ei ole laskettu, voi paikan päällä äänestää. Trumpin tviittien perusteella näin voisi varmistaa, onko ääni mennyt postitse läpi.

https://abcnews.go.com/WNT/video/department-homeland-security-warns-voter-disinformation-russia-72802925

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1301528522582786049

Milja Rämö

STT