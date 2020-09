Tutkijat sparraavat Saloa

Salon Seudun Sanomien syyskesällä haastattelemat tulevaisuuden tutkijat esittivät erilaisia, toisiaan täydentäviä näkemyksiä Salon tulevaisuudesta. Kenenkään mielestä entisen kännykkäkaupungin peliä ei ole vielä pelattu. Salon vahvuudet nähdään myös ulkopuolella.

Koronaepidemian sanotaan lisänneen kiinnostusta maalla asumiseen. Salolaissyntyinen Lasten ja nuorten säätiön tulevaisuuskoulun toiminnanjohtaja Otto Tähkäpää ajattelee, että kaupungistuminen on megatrendi, jota koronakaan ei käännä (SSS 23.8.).

Siinä kehityksessä Salo on kovilla, sillä virta vie suuriin kaupunkeihin.

Maalla asumisen rinnalla puhutaan kahdessa paikassa asumisesta. Kahden asunnon ylläpitäminen ei ole läheskään kaikille mahdollista, mutta joillekin Salo voi olla toinen kotikaupunki eikä vain kesämökkipaikkakunta. Siihen eivät kuitenkaan riitä pelkät hyvät yhteydet, sillä niitä on muillakin kaupungeilla. Mikä on Salon myyntivaltti? Tähkäpää kysyy.

Muurlalaislähtöinen kestävän kehityksen asiantuntija Satu Lähteenoja listaa Salon valttikortteiksi akkuteollisuuden, aurinkopaneelit ja Tunnin junan (SSS 25.8.).

Nykyistä nopeampi junayhteys antaisi paremmat mahdollisuudet yhdistää etätyö ja työssä käynti pääkaupunkiseudulla. Sosiaalista työyhteisöä kaipaavalle etätyöläiselle hyvä ratkaisu voi olla yhteisöllinen työtila. Uusien sellaisten perustaminen ei kaadu nyky-Salossa ainakaan vapaiden tilojen puutteeseen.

Salolla on vahva teollinen historia, ja kaupungin keskusta on vanha kauppapaikka. Salo on myös Suomen suurin maatalouspitäjä. Turun yliopiston tulevaisuuden tutkimuskeskuksen johtaja Juha Kaskisen mukaan ruokajärjestelmät kehittyvät tulevaisuudessa entistä enemmän paikalliseen suuntaan (SSS 6.9.). Tässä Salo olisi vahvoilla.

Salossa aloitetaan ensi vuonna uuden kaupunginjohtajan ja vaalien jälkeisen valtuuston voimin uuden strategian teko. Olennainen kysymys kaupungin tulevaisuuden kannalta on: mikä on Salon myyntivaltti?