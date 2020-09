Ulkoministeri Haaviston rikosepäilyjen käsittely jatkuu perustuslakivaliokunnassa

Eduskunnan perustuslakivaliokunta jatkaa torstaina ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr.) rikosepäilyjen käsittelyä. Perustuslakivaliokunnan jäsenillä on ollut kesätauolla perehdyttävänään yli tuhatsivuinen esitutkintamateriaali, joka liittyy Haaviston toimintaan al-Holissa olleiden suomalaisten kotiuttamisessa.

Perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Johanna Ojala-Niemelän (sd.) mukaan käsittelylle ei ole asetettu takarajaa, mutta valiokunta on varannut sille hyvin aikaa heti alkusyksystä.

Onko esitutkintamateriaalista helposti vedettävissä johtopäätöksiä?

– Oikeastaan se sitten tarkentuu asiantuntijakuulemisten jälkeen. Niihinhän me aika paljon nojaamme omassa työssämme, Ojala-Niemelä sanoo STT:lle.

Torstaina aloitetaan asiantuntijakuulemiset, joita on Ojala-Niemelän mukaan useamman kokouksen verran. Välikeskusteluja ei ole tarkoitus käydä, vaan valmistava keskustelu käydään kaikkien kuulemisten jälkeen.

Mahdollisesta syytteen nostamisesta päättää eduskunnan täysistunto. Syyte käsiteltäisiin valtakunnanoikeudessa, joka on kokoontunut tasavallan historian aikana aiemmin vain neljä kertaa.

Haavisto kiistää syyllistyneensä mihinkään rikokseen.

Saila Kiuttu

STT