Uusia tukiperheitä tarvitaan jatkuvasti – lapset joutuvat odottamaan tukiperhettä pitkään

Uusille tukiperheille on Suomessa jatkuva tarve. Vaikka uusia tukiperheitä valmennetaan jatkuvasti, on tukiperhettä tarvitsevia lapsia suhteessa paljon enemmän, kertoo Pelastakaa Lapset ry:n kehittämispäällikkö Kaisa Tervonen-Arnkil.

Järjestön tukiperhetoiminnassa on tällä hetkellä mukana noin 800 perhettä eri puolilla maata. Suomessa tukiperheen voivat saada lapset, joiden omilla vanhemmilla on esimerkiksi haastava elämäntilanne tai jaksamisen ongelmia. Yleensä lapsi viettää tukiperheensä luona yhden viikonlopun kuukaudessa.

– Tukiperheiden määrä on pysynyt meillä vuosittain melko vakiona. Toivoisimme sen kasvavan huomattavasti, Tervonen-Arnkil toteaa.

Hän sanoo, että kevään pahimpana korona-aikanakin osa tukiperhesuhteista jatkui ilman taukoa. Osa taas on nyt käynnistynyt uudelleen kevään tauon jälkeen.

SOS-Lapsikylässä tukiperheiden määrä on kasvanut vuosittain. Järjestön tukiperhepalvelun projektikoordinaattori Johanna Virtanen arvelee, että suomalaisten tietoisuus tukiperhetoiminnasta on lisääntymässä. Perheitä ei silti ole läheskään tarpeeksi, ja lapset joutuvat usein odottamaan tukiperhettä noin vuoden – joskus jopa pidempään.

Suomessa tukiperhetoimintaa tarjoavat lapsijärjestöt ja kunnat. Ennen vuotta 2005 tukiperheen saaminen edellytti lastensuojelun asiakkuutta, mutta vuodesta 2005 alkaen kunnat ovat päättäneet ne lapset, joille tukiperhe myönnetään. Tukiperhetoiminnalla pyritään tukemaan perheiden jaksamista ja ennaltaehkäisemään vakavia ongelmia.

Paikkaamaan vähäisiä verkostoja

Virtasen mukaan tukiperheen voivat saada esimerkiksi sellaiset lapset, joilla ei ole vahvaa tukiverkostoa – eli esimerkiksi kummeja tai isovanhempia, jotka ottaisivat yökylään.

– Tukiperheistä lapset saavat verkostoja, turvallisia ihmissuhteita ja lapsuusmuistoja, joita muut lapset saavat esimerkiksi sukulaisten tai tuttavien luota. Samaan aikaan vanhemmat saavat omaa aikaa ja tukea jaksamiseen.

Tervonen-Arnkilin mukaan tukiperhesuhteen taustalla voi olla myös esimerkiksi se, että lapsi tarvitsee erityistä tukea tai hoitoa.

Tukiperheeksi soveltuu lapsiperhe, lapseton perhe tai yksinasuva aikuinen, joka voi ottaa lapsen luokseen yhdeksi viikonlopuksi kuukaudessa ja pystyy tarjoamaan hänelle aikaa ja huolenpitoa.

Kaikki tukiperheet käyvät läpi perusteellisen valmennuksen ennen ensimmäistä tapaamista lapsen kanssa. Jokaiselle lapselle valitaan juuri hänelle soveltuva perhe, mistä syystä tukiperheiksi tarvitaan paljon eri-ikäisiä ja erilaisissa elämäntilanteissa olevia ihmisiä.

Kun sopiva perhe on valittu, alkaa tutustuminen. Jos tutustuminen sujuu hyvin, kuukausittainen tukiperhetoiminta voidaan aloittaa.

”Sirkustemppuja ei tarvitse tarjota”

Virtasen mukaan tukiperheeltä edellytetään vakaata elämäntilannetta ja pitkää sitoutumista – tukisuhteet voivat kestää useita vuosia. Tärkeintä on läsnäolo ja kiireetön kohtaaminen. Lapsen on koettava, että tukiperheessä ollaan häntä varten.

– Minkäänlaisia sirkustemppuja ei tarvitse tarjota, vaan tavalliset arkiset kokemukset ovat oikein hyviä ja riittäviä. Moni lapsi tykkää siitä, että tukiperheessä elämä on hieman erilaista kuin omassa kodissa – voi olla muita lapsia, lemmikkieläimiä, hieman erilaiset pihapiirit tai vaikkapa innokkaita leipojia.

Parhaimmillaan elinikäisiä ihmissuhteita

Tukiperheeksi ryhtymisen taustalla on useimmiten auttamisen halu, eli erilaisia perheitä halutaan tukea vaikeissa elämäntilanteissa. Myös lapsen kehityksen seuraaminen, lapsen ilon näkeminen ja yhteiset kokemukset ovat tärkeitä motivoivia tekijöitä tukiperheille, kertoo Kaisa Tervonen-Arnkil Pelastakaa Lapset ry:stä.

– Palaute lapsilta, vanhemmilta ja tukiperheiltä on hyvin myönteistä.

SOS-Lapsikylän Johanna Virtasen mukaan tukiperheet kokevat toiminnan antoisana vapaaehtoistyönä. Parhaimmillaan tukisuhteista muodostuu elinikäisiä ihmissuhteita.

Virtanen uskoo, että uusien tukiperheiden jatkuvan tarpeen taustalla on vahvasti se, että monille suomalaisille tukiperhetoiminta on edelleen melko tuntematonta.

– Tietoisuuden lisääntymisen eteen on tehtävä jatkossakin paljon työtä.

Janita Virtanen

STT

Kuvat: