Uutuuskirja: Kalervo Kummolan mukaan Putin katkaisi tuen hänen kampanjaltaan Kansainvälisen jääkiekkoliiton puheenjohtajaksi

– Olen erittäin kiitollinen Luojalle siitä, että sain kasvaa lapsuuteni uskovaisessa kodissa ja että Vapahtajamme otti minut siipiensä suojaan jo lapsena. Välillä olen unohtanut Hänet, mutta aina Hän on ollut läsnä. Hän on siunannut matkaani ja antanut minulle hyvän vaimon ja lapsille huolehtivaisen äidin, kaksi hienoa tytärtä sekä kaksi ihanaa lastenlasta.

Näin kirjoittaa entinen helluntaiseurakunnan torvisoittokunnan jäsen Kalervo Kummola yhdessä toimittaja Jari Korkin kanssa julkaisemansa Kale – Rautakansleri -muistelmateoksen loppusanoissa. Ja toivottaa vielä Jumalan siunausta lukijoille.

Kummola tunnetaan tietenkin suomalaisen jääkiekkoilun kautta aikain vaikutusvaltaisimpana johtajana, joka on 1970-luvun puolivälistä lähtien ottanut siipiensä suojaan kaikki Suomi-kiekon tärkeät päätökset. Myyttisen hahmon myyttisen Rautakansleri-lempinimen isäksi ilmoittautuu kirjassa kaksikin henkilöä, eläköitynyt urheilutoimittaja Timo Nyholm ja Olympiakomitean edesmennyt valmennuspäällikkö Kalevi Tuominen.

– Minua eivät kovat kudit hirvittäneet, Kummola kuvaa sitä, miten hän päätyi jääkiekossa maalivahdiksi palatessaan vajaan kolmen vuoden siirtolaisuuden jälkeen Australiasta Turkuun – mutta kuvaa samalla asennettaan kaikessa.

Tansseja ja pimeää oluen myyntiä

Kummolan ensimmäinen urheilun kabinettihomma oli Turun Riennon koripalloilijoiden huvitoimikunnan puheenjohtajuus. Se tarkoitti tanssien järjestämistä ja oluen myymistä pimeästi.

Turkulaisten jääkiekkojoukkueiden Kiekko-67:n ja TPS:n kautta Kummola nousi 29-vuotiaana jääkiekkoilun SM-liigan ensimmäiseksi toimitusjohtajaksi 1975. Liigan perustaminen oli suomalaisessa palloilussa jotain uutta: lajiliitto luovutti pääsarjan järjestämisen erilliselle yhtiölle.

Se yksi siemen suomalaisen jääkiekkoilun kehitykselle, ja liigan ammattimaistumista ajoi nuori toimitusjohtaja pulisongeissaan, nahkatakissaan ja poolopaidassaan. Kummola halusi liigaa televisioon, maksoi valmentajille palkkatukea ja oli valmis kovaankin peliin.

Presidentti Sauli Niinistö vahvistaa kirjassa tarinan vuodelta 1975, jolloin Kummola toimi vielä TPS:ssa. Salon Palloilijat olivat värvännyt hyökkääjä Pekka Lahtelan Turusta kysymättä lupaa Kummolalta, joka määräsi vastalahjaksi 40 000 markan siirtomaksun.

Kun Salosta pyydettiin maksun alennusta, Kummola ilmoitti antavansa Lahtelan ilmaiseksi, jos SalPa hoitaisi hallituksen kaavaileman bingoveron pois päiväjärjestyksestä. Tuohon aikaan bingotoiminta oli yksi urheiluseurojen varainhankintakeinoista.

Ja niin SalPan puheenjohtaja Ilkka Ruska, valtiovarainministeri Johannes Virolaisen poliittinen sihteeri, hoiteli bingoveroesityksen roskakoriin.

”En osaa tämmöisiä pohtia”

Tarinoita Kummola kertoo muistelmissaan satoja, mutta sisimpiä motiivejaan tai omia ominaisuuksiaan hän ei pysähdy tutkailemaan.

– Kale menee aina suoraan eteenpäin, vaimo Tuula Kummola sanoo.

Eikä siihen ole aviomiehellä nokan koputtamista.

– Millä tavoin vakituinen parisuhde muutti minua? En osaa tämmöisiä pohtia. Tottahan sen huomasi, että nyt on jotain toisin, kun seurustelu vain jatkui ja jatkui. Johan tässä on oltu yksissä yli viisikymmentä vuotta, Kummola kirjoittaa.

Pitkäaikainen jääkiekkomies Harry Bogomoloff luonnehtii Kummolaa puskutraktoriksi.

– Siellä on takana herkkä ihminen, vaikka hänet koetaan kivikovaksi taistelijaksi, ex-maajoukkuevalmentaja Rauno Korpi sanoo.

Janne Lehikoinen

STT

