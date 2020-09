Vaara vaanii Joutsenia – epäreilusta sarjajärjestelmästä kärsineen SalPan tilanne on tukalahko

Ennätyksellisesti 19. peräkkäistä kauttaanjalkapallon miesten Kakkosessa pelaavan SalPan poikkeuksellinen putki samalla sarjatasolla on vaarassa katketa tähän syksyyn.

Vaikka vaara on vasta vaaniva, on se voimistunut viimeisen viikon aikana entisestään. ”Joutsenien” päävastustajista TPV on tullut rinnalle ja mennyt ohi, vahvistunut FC Jazz ja kokenut GrIFK hengittävät enää pisteen päässä ja ensimmäisellä putoajan paikalla oleva FC Espoo on vain voiton päässä SalPasta.

Ainoa lohdullinen tilanne on se, että sarjajumboksi jämähtänyt Pallo-Iirot on kahdeksan pisteen päässä SalPasta ja on erittäin todennäköisesti toinen putoaja. Pallo-Iirojen lisäksi toinen putoaja löytyy todennäköisesti nelikosta SalPa–FC Jazz–GrIFK–FC Espoo.

On muistettava, että kolme pistettä SalPan edellä 16 pisteessä oleva kolmikko HJS–Atlantis–TPV ei sekään ole vielä sataprosenttisella varmuudella kuivilla.

SalPan turmioksi on muodostunut tällä kaudella keskikesän loukkaantumissuma (varsinkin Lucas Gabrielsson), heikko kotipelaaminen (7 ottelusta kolme tasapelipistettä) sekä epäreilu sarjajärjestelmä.

Koronakesän sarjajärjestelmäksi tuli niin sanottu hybridi, jossa pelataan yksinkertainen 11 kierroksen perussarja ja päälle kuusi ottelua maantieteellisten lohkojen sisällä. SalPan lohkossa ovat tällä kaudella olleet Pargas IF, Kaarinan Pojat ja Hämeenlinnan Jalkapalloseura, jotka ovat sarjataulukossa sijoilla kolme, neljä ja viisi.

SalPan lohko on ollut selvästi kovin. Hämeen ja Satakunnan lohkossa ovat Ilves 2 (sarjataulukon toinen), TPV (7:s), FC Jazz (9:s) ja Pallo-Iirot (12:s). Pääkaupunkiseudun lohkossa ovat Klubi 04 (sarjakärki), Atlantis (6:s), GrIFK (10:s) ja FC Espoo (11:s).

SalPa kohtaa loppukauden aikana vielä kertaalleen koko paikallislohkonsa sekä matkustaa FC Espoon vieraaksi todelliseen kuuden pisteen otteluun. Putoamistaistelussa olevat joukkueet kohtaavat loppukierrosten aikana niin monta kertaa toisiaan, että sarjapaikan säilyttämiseksi SalPan on kerättävä viimeisistä neljästä ottelusta vähintään neljä pistettä varmistaakseen sarjapaikkansa – eikä sekään välttämättä riitä.

Ääriturvallinen nyrkkisääntö loppukaudelle onkin se, että kahdella voitolla SalPa on kuivilla.

Lauantaina SalPa kohtaa Urheilupuistossa sarjakolmosen PIF:n. Viime viikolla joukkueet pelasivat Urheilupuiston kalsealla ja tuulisella tekonurmella maalittoman tasapelin. Lauantain ottelu pelataan Yläkentän luonnonnurmella vuodenaikaan nähden poikkeuksellisen lämpimässä ilmassa.

SalPalle lisähaastetta otteluun tuovat Mikke Louhelan ja Vilho Heikkisen pelikiellot sekä Onni Vesterisen kauden päättänyt loukkaantuminen. Pitkään poissa ollut Gabrielsson sen sijaan saattaa olla käytettävissä, mutta avauskokoonpanossa miestä ei vielä nähdä.

Kakkosen B-lohkon putoamistaistelussa on edessä Iso Lauantai

Tämän kauden Kakkosessa pelataan poikkeuksellisesti vain 17 ottelua. Kautta on siis jäljellä 4–5 ottelua.

Lohkovoittaja nousee suoraan Ykköseen, kaksi heikointa putoavat Kolmoseen.

Sarjataulukko ennen lauantain kierrosta:

Klubi 04 12 11 1 0 40–11 34

Ilves 2 13 10 1 2 36–16 31

PIF 12 6 4 2 20–12 22

KaaPo 12 5 3 4 24–19 18

HJS 12 4 4 4 17–17 16

Atlantis 12 5 1 6 24–28 16

TPV 13 4 4 5 16–21 16

SalPa 13 3 4 6 21–28 13

FC Jazz 12 2 6 4 16–18 12

GrIFK 13 3 3 7 21–36 12

FC Espoo 12 3 1 8 15–24 10

P-Iirot 12 1 2 9 8–28 5

Ottelut lauantaina klo 15: SalPa–PIF, P-Iirot–GrIFK, FC Espoo–KaaPo, Atlantis–FC Jazz.

SalPan muut ottelut: la 4.10. FC Espoo–SalPa, la 17.10. SalPa–KaaPo ja su 1.11. HJS–SalPa.

Päivitetty klo 20.05: SalPan poissaolot.