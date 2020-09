Vain ihme pitää Wilppaan Kolmosessa

Wilppaan putoaminen Kolmosesta Neloseen alkaa olla sinettiä vaille varma. Lauantaina Euran Wembleyllä kotijoukkue Euran Pallo voitti Wilppaan 5–3 ja nousi sarjataulukossa Wilppaan ohi.

EuPa siirtyi ottelussa 23. minuutilla 2–0-johtoon. 33. minuutilla Wilppaan pelaajavalmentaja Teemu Kesänen teki taukoluvuiksi 2–1. Toisella puoliajalla nähtiin harvinainen 12 minuutin jakso, jonka aikana tehtiin neljä maalia: EuPa osui ensin kahdesti ja heti perään Wilppaan Alex Arinze ja Jashar Balinca.

12 kierroksen tynkäkauden kahdella voitolla aloittanut Wilpas on nyt hävinnyt seitsemän ottelua peräkkäin ja on sarjassa viimeistä edellisenä 12:ntena. 13 joukkueen sarjan yhdeksän parasta säilyy varmasti. Putoajien määrä riippuu siitä, nouseeko lohkovoittaja Kakkoseen sekä montako Länsi-Suomen alueen joukkuetta putoaa Kakkosesta Kolmoseen. Rauman Pallo-Iirot on erittäin lähellä putoamista.

Wilppaan ero viimesellä säilyjän paikalla olevaan ÅIFK:hon on kuusi pistettä, kun kautta on jäljellä kolme ottelua. Käytännössä Wilppaan on voitettava kaikki kauden kolme viimeistä otteluaan noustaakseen kuiville, eikä sekään välttämättä riitä, sillä Wilppaan maaliero (-13) on merkittävästi heikompi kuin muilla edellä olevilla joukkueilla.

Toisaalta Wilppaan loppuohjelma on suotuisa: nollakerholainen SC Wolves kotona, ensimmäinen päävastustaja ÅIFK vieraissa ja toinen päävastustaja TPS U23 kotona.

Wilpas pelasi vuodesta 1998 lähtien yhtäjaksoisesti vähintään Kolmosessa, kunnes putosi kaudeksi 2017 Neloseen. Tuolloin piipahdus Nelosessa jäi kauden mittaiseksi. Nykyinen putki Kolmosessa on kestänyt siis kolme kautta.

Kolmosen kärkeen nousi lauantaina TPK:n voittanut FC Åland. Ottelun vähemmän pelannut Peimari United on kolmen pisteen päässä ahvenanmaalaisista.

Lohkon voittaja etenee nousukarsintaan.