Opposition kannattajat vuotivat julki tuhannen poliisin henkilötiedot Valko-Venäjällä – Minskin kaduilla taas kymmeniä tuhansia marssijoita, viranomaiset yrittivät vaientaa iskulauseet musiikilla

Mellakkapoliisin kovat otteet naisten marssia vastaan eivät pysäyttäneet sunnuntain mielenosoitusta Valko-Venäjän presidentti Aljaksandr Lukashenkaa vastaan.

Silminnäkijöiden mukaan Minskin kaduilla oli useita kymmeniä tuhansia marssijoita. Mielenosoituksia seuraavan toimittaja Hanna Liubakovantviittien mukaan marssi suuntasi taas kerran kohti presidentin palatsia. Silminnäkijöiden mukaan poliisi otti kiinni useita mielenosoittajia.

Viranomaiset kokosivat pääkaupungin keskustaan sotilasajoneuvoja ja piikkilankaa ennen marssia. Lisäksi viranomaiset yrittivät vaientaa mielenosoittajien huutamat iskulauseet soittamalla kovaäänistä iskelmämusiikkia.

Sisäministeriön edustajan mukaan lauantaina naisten marssilla otettiin kiinni 415 ihmistä Minskissä ja 15 muissa kaupungeissa, syynä mielenosoitussääntöjen rikkominen. Heistä 385 on vapautettu.

Opposition koordinaationeuvoston mukaan lauantain kovat otteet ovat merkki siitä, että väkivalta rauhanomaisia mielenosoittajia vastaan on kiihtymässä.

Suosittu oppositiohenkinen Telegram-kanava Nexta julkisti nimilistan, jossa sen mukaan on yli tuhannen poliisin nimet ja arvot. Kanavalla on yli kaksi miljoonaa seuraajaa.

Opposition kannattajat ovat pyrkineet mielenosoituksissa paljastamaan siviilipukuisten tai naamioitujen poliisien kasvot kiskomalla heiltä maskit päästä.

Mielenosoitukset Lukashenkaa vastaan ovat jatkuneet elokuun alun vilpillisiksi tuomituista presidentinvaaleista lähtien. Sunnuntaisin marssien osanottajamäärä on ollut suurimmillaan, kun jopa yli 100 000 ihmistä on lähtenyt kaduille Minskissä.

Tilanne Valko-Venäjällä on esillä EU-maiden kesken maanantaina. Opposition presidenttiehdokkaan Svjatlana Tsihanouskajan on määrä tavata EU:n ulkoministereitä sekä unionin ulkopoliittinen edustaja Josep Borrell Brysselissä.

https://twitter.com/HannaLiubakova/status/1307659286676471808

STT

