Valko-Venäjän ulkoministeri syyttää länsimaita ”anarkian ja kaaoksen” kylvämisestä

YK:lle videoyhteyden välityksellä puhunut Valko-Venäjän ulkoministeri Uladzimir Makei syyttää länsimaita puuttumisesta Valko-Venäjän sisäisiin asioihin.

– Läntiset kollegamme ovat tehneet kyynisiä lausuntoja, joissa he esittävät väitettyä huoltansa Valko-Venäjän hyvinvoinnista. Todellisuudessa on kyse anarkian ja kaaoksen kylvämisestä maahamme, Makei sanoi.

Makei puolusti Valko-Venäjän elokuussa järjestettyjen presidentinvaalien tulosta, jossa ministerin mukaan Valko-Venäjän kansa teki oman valintansa ja valitsi ”vakaan ja hyvinvoivan” valtion.

Useat maat EU:ssa ja muualla katsovat Valko-Venäjän vaalien olleen vilpilliset. Vaaleista käynnistyi yhä jatkuva hallinnon vastainen protestiliike.

– Tulevaisuutta ei päätetä barrikadeilla, vaan sivistyneen dialogin kautta, Makei sanoi.

Muun muassa Ranskan presidentti Emmanuel Macronon sanonut, että Valko-Venäjän johtajan Aljaksandr Lukashenkan on luovuttava vallasta.

– On aivan selvää, että hänen on lähdettävä. Kyse on valtakriisistä, autoritaarisesta hallinnosta, joka ei voi hyväksyä demokratian logiikkaa ja yrittää pysyä vallan kahvassa väkisin. Lukashenkan on lähdettävä, Macron kommentoi Journal du Dimanche -lehdelle uutistoimisto AFP:n mukaan.

http://webtv.un.org/search/belarus-minister-for-foreign-affairs-addresses-general-debate-75th-session/6194877513001/?term=belarus&sort=date

https://amp.france24.com/en/20200926-it-is-clear-lukashenko-has-to-go-france-s-macron

STT

Kuvat: