Valtatie 12 poikki liikenteeltä Tampereella – kuorma-auto kaatui kyljelleen ja kivilasti levisi tielle

Tampereella tielle kyljelleen kaatunut kuorma-auto on katkaissut valtatie 12:n liikenteen, kertoo Pirkanmaan pelastuslaitos. Onnettomuuspaikka on noin 150 metriä Pispalan valtatieltä Nokian suuntaan.

Liikenne on poikki kumpaankin suuntaan ja poliisi ohjaa liikennettä Tesoman liittymän päässä sekä Pispalan risteyksen paikkeilla.

Palomestari Jari Hiltunen Pirkanmaan tilanne- ja johtokeskuksesta kertoo STT:lle, että tielle kaatuneen raskaan ajoneuvon kivilasti on levinnyt ja tiellä on isoja kivenmurikoita.

Ajoneuvossa oli kaksi ihmistä, jotka on pelastettu ja saatettu ensihoidon huomaan. Pelastuslaitoksella ei ole tietoa heidän voinnistaan.

Tieliikennekeskus kertoi ennen puolta kolmea, että tie on edelleen suljettuna liikenteeltä ja onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt ovat käynnissä.

Tieto onnettomuudesta tuli hieman puolenyön jälkeen. Hiltunen arvioi tien olevan poikki vielä pitkään.

Vilkasliikenteinen tie

Hiltusen mukaan kuorma-autosta vuosi onnettomuuden vuoksi myös polttoainetta, mutta hän kertoi aamuyöllä ennen puoli yhtä, että vuoto oli saatu tukittua.

– Nyt alkaa ajoneuvon nosto nosturilla. Nostetaan pystyyn ja lisäksi muuta kalustoa tulee raivaamaan tietä, palomestari kuvaili pelastustöiden etenemistä.

Valtatie 12 on Hiltusen mukaan vilkasliikenteinen. Sitä kautta pääsee Tampereelta muun muassa Turkuun, Poriin ja Nokialle.

– Onneksi ei tullut muita ajoneuvoja vastaan. Tuossa on yksi ajoneuvo pysähtyneenä, ilmeisesti se on jollain tavalla osallisena, mutta se on noin 50 metriä onnettomuuspaikasta tien sivussa hätävilkut päällä, Hiltunen kertoi aamuyöllä ennen puolta yhtä.

Hiltusen mukaan onnettomuuden syystä ei ole vielä tietoa, mutta poliisi tutkii tapahtunutta.

Arttu Mäkelä

STT