Valtatie 12 poikki liikenteeltä Tampereella – kuorma-auto kaatui kyljelleen ja kivilasti levisi tielle

Tampereella tielle kyljelleen kaatunut kuorma-auto on katkaissut valtatie 12:n liikenteen, kertoo Pirkanmaan pelastuslaitos. Onnettomuuspaikka on noin 150 metriä Pispalan valtatieltä Nokian suuntaan. Liikenne on poikki kumpaankin suuntaan ja poliisi ohjaa liikennettä.

Palomestari Jari Hiltunen Pirkanmaan tilanne- ja johtokeskuksesta kertoo STT:lle, että tielle kaatuneen raskaan ajoneuvon kivilasti on levinnyt ja tiellä on isoja kivenmurikoita.

Ajoneuvossa oli kaksi ihmistä, jotka on pelastettu ja saatettu ensihoidon huomaan. Pelastuslaitoksella ei ole tietoa heidän voinnistaan.

Valtatie 12 on Hiltusen mukaan vilkasliikenteinen. Sitä kautta pääsee Tampereelta muun muassa Turkuun, Poriin ja Nokialle.

STT