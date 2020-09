Valtion sijoitusyhtiö Solidium kasvatti omistusosuutensa Nokiassa yli viiteen prosenttiin

Valtion pörssiomistuksia hallinnoiva Solidium on kasvattanut omistusosuutensa verkkolaiteyhtiö Nokiassa yli viiteen prosenttiin. Nokia kertoo asiasta eilen illalla lähettämässään pörssitiedotteessa.

Nokian saaman ilmoituksen mukaan Solidiumilla oli eilen hallussaan 5,01 prosenttia Nokian kaikista osakkeista. Solidiumin Nokia-omistusten arvo on vajaat 1,1 miljardia euroa.

Osakkeenomistajan on lain mukaan tehtävä liputusilmoitus omistamalleen yhtiölle ja Finanssivalvonnalle, kun omistusosuus pörssiyhtiöstä nousee yli viiden prosentin rajan. Vastaavasti pörssiyhtiön on ilman aiheetonta viivytystä julkistettava liputusilmoituksessa olevat tiedot.

Solidium on Nokian suurin yksittäinen osakkeenomistaja. Seuraavaksi suurimmat omistajat ovat työeläkeyhtiöt Varma ja Ilmarinen, jotka kumpikin omistavat runsaan prosentin Nokiasta. Tiedot perustuvat Nokian ilmoittamiin kesäkuun lopun tietoihin.

Solidium nousi Nokian merkittäväksi omistajaksi vuonna 2018, kun se hankki salkkuunsa alkuvuoden aikana 3,3 prosentin osuuden yhtiöstä. Tuolloin hankinnan arvo oli runsaat 840 miljoonaa euroa. Aiemmin Solidiumilla ei ollut salkussaan Nokiaa.

Iiro-Matti Nieminen

STT

Kuvat: