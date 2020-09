Vanhanen: Hallitus perkaa budjettiriihessä toimia vientiteollisuuden ahdingon helpottamiseksi – ”Vaikeuksien syvyyden arvioinnissa on vielä tekemistä”

Reilun viikon päästä käytävässä budjettiriihessä on tarkoitus käydä läpi, mitä hallitus voi tehdä vientiteollisuuden ahdingon helpottamiseksi, sanoo valtiovarainministeri Matti Vanhanen (kesk.).

– Tästä on myös pääministeri (Sanna Marin) esittänyt toiveen, että pitää kahlata läpi kaikki sellaiset ratkaisut, joilla voisi olla viennin kannalta näin akuutisti merkitystä, Vanhanen sanoi Taloustoimittajat ry:n tapaamisessa.

Hallitus on saanut metsäteollisuudelta voimakasta kritiikkiä siitä, ettei se tee riittävästi yritysten kilpailukyvyn eteen.

Riihessä pöydällä on esimerkiksi energiaverotusta ja yritystukia koskevia kysymyksiä. Vanhasen mukaan puntarissa on muun muassa teollisuudelle maksettavan päästökauppakompensaation jatko. Metsäteollisuus on perännyt budjettiriihestä päätöstä kyseisen tuen jatkamisesta.

– Valmistelut tähtäävät siihen, että voisimme (tähän) uskottavalla tavalla vastata budjettiriihessä, Vanhanen muotoilee.

Hän huomauttaa, että valtion toimilla on vain rajallinen vaikutus viennin ongelmien lievittämisessä.

– Se, mikä yksittäisten kymmenien miljoonien tai edes satojen miljoonien vaikutus sitten lopulta on siihen viennin haasteeseen, jos tilauksia ei tule, on toinen kysymys. Käymme kuitenkin läpi kaiken sen, mikä valtion puolelta on kohtuudella tehtävissä.

Taloudessa eletään ”vaarallista aikaa”

Hallitus valmistautuu budjettineuvotteluihin sankan sumun keskellä, sillä koronatilanteen äityminen uudelleen eri puolilla maailmaa vaikeuttaa jälleen talouden tilannekuvan muodostamista.

Vientiteollisuuden ongelmat ovat tulleet viime viikkoina esiin pala palalta, kun esimerkiksi metsäyhtiö UPM on kertonut Kaipolan tehtaan sulkemisesta ja moni yritys on ilmoittanut yt-neuvotteluista.

– Kyllä keväällä ja alkukesästä aika selkeästi on kerrottu se, että akuutin koronan ensimmäisen vaiheen jälkeen meillä tulee jälkisyklisesti uudet vaikeudet viennin ongelmien kautta. Niiden syvyyden arvioinnissa on vielä tekemistä, Vanhanen summaa.

Valtiovarainministeri ilmaisee huolensa myös matkailualan tilanteesta.

– Elämme talouden ja varsinkin talouden muutamien sektorien kannalta vaarallista aikaa. Taloudessa on se ominaisuus, että helposti syntyy dominoilmiöitä, joiden ennakoitavuus on tavattoman vaikeaa. Näitä palopesäkkeitä pitää pystyä hoitamaan heti kun niitä syttyy, tiedostaen kuitenkin resurssirajat, joita valtiollakin on.

”Heiluri heilahti asentoon, jossa pelätään, mitä seuraavaksi tapahtuu”

Valtiovarainministeriön virkamiehet valmistelevat parhaillaan budjettiriiheen talousennustetta, jota hallitus käyttää neuvotteluissa päätöksenteon pohjana. Osastopäällikkö Mikko Spolanderin mukaan ennusteen laatimista vaikeuttaa se, että vielä ei ole tiedossa, miten koronatilanteen kärjistyminen uudelleen lopulta vaikuttaa kuluttajien käyttäytymiseen.

Spolanderin mukaan heinäkuun lopulla ja elokuun alussakin vaikutti vielä siltä, että Suomi selvisi kevään kriisistä odotettua paremmin ja talous lähtee nyt uuteen nousuun.

– Tämän jälkeen on tullut tietoa isoista yt-neuvotteluista, lomautuksista ja irtisanomisista. Oikeastaan kahden kolmen viikon aikana heiluri on heilahtanut sellaiseen asentoon, että pelätään, mitä tässä seuraavaksi tapahtuu.

Spolanderin mukaan oletuksena on, että elpyminen on käynnistynyt vuoden kolmannella neljänneksellä. Ennusteen johtopäätöksenä kuitenkin on, että epävarmuus tulee hidastamaan talouden toipumista. Näin käy riippumatta siitä, kuinka intensiivinen epidemia-aalto on edessä.

– Tämä tulee näkymään niin, että kuluttajat ovat sinällään innostuneita kuluttamaan, mutta yritykset ovat varovaisia ja näkymä on aika vaisu, Spolander arvioi.

Annu Marjanen

STT

Kuvat: