Vanhusten vierailukieltoja määrätään koronan vuoksi edelleen, ulkona tapaaminen ei kuitenkaan ulotu kiellon piiriin

Vanhusten oikeus tavata omaisiaan on aiheuttanut paljon huolta ja kysymyksiä pandemian alkumetreiltä lähtien. Hallitus on muita rajoituksia purkaessaan höllentänyt myös ikäihmisiä koskevaa suositustaan ja nykyisten ohjeiden mukaan tapaamisrajoitukset yli 70-vuotiaille eivät ole enää voimassa.

Käytännössä vierailukieltoja voidaan edelleen määrätä, ja niihin vaikuttaa alueellinen koronavirustilanne.

Tällä hetkellä vierailukielto on voimassa esimerkiksi Kainuun soten alueella, jossa todettiin viikonloppuna useita koronavirustartuntoja. Kuhmossa viime perjantaina ilmenneestä korona-altistuksesta on perjantaihin mennessä löytynyt yhteensä 25 koronatartuntaa, joista 23 Kuhmossa, yksi Sotkamossa ja yksi Kajaanissa.

Vierailukielto koskee alueen hoivakoteja ja hoivayksiköitä.

Attendolla keväällä 40 tartuntaa

Vierailukielto on Kainuun soten pandemiapäällikkö, ylilääkäri Olli-Pekka Koukkarin mukaan voimassa ensi viikon sunnuntaihin asti.

– Vierailukielto ei kuitenkaan estä vanhuksia tapaamasta vieraita esimerkiksi ulkotiloissa. Kielto tarkoittaa, että rakennuksen sisälle ei saa tulla vierailemaan, mikä ei ole sama asia kuin vanhuksen asettaminen karanteeniin, Koukkari kertoo.

Attendon hoivakodeissa on toimitusjohtaja Virpi Holmqvistin mukaan siirrytty kesän aikana alueellisen valmiusmalliin, jonka lisäksi valtakunnallista tilannetta seurataan edelleen viikoittain.

Keväällä Attendon hoivakodeissa todettiin yhteensä 40 koronavirustartuntaa alle viidessä hoivakodissa. Attendolla on valtakunnallisesti noin 400 palvelu- ja hoivakotia. Attendon Kiuruvedellä sijaitsevassa ikäihmisille tarkoitetussa Kallionsydän-hoivakodissa kuoli keväällä yhdeksän asukasta ennen kuin hoivakodin toimintavastuu siirtyi Ylä-Savon sote-kuntayhtymälle. Yhteensä ainakin 12 hoivakodin asukasta kuoli koronavirukseen kevään aikana.

Kevään jälkeen uusia tartuntoja ei ole Holmqvistin mukaan valtakunnan tasolla todettu.

– Sairaanhoitopiirien ja kuntien ohjeet ovat selkeitä, mikä helpottaa omien, sisäisten ohjeidemme päivittämistä. Tärkeintä on, että ohjeisiin reagoidaan nopeasti koronatilanteen muuttuessa, Holmqvist toteaa.

Ensisijaisesti tapaamiset järjestään Holmqvistin mukaan ulkona, mutta kesäkuun lopusta alkaen tapaaminen on voitu toteuttaa myös asukkaan omassa huoneessa, jos alueen sairaanhoitopiiri tai kuntatilaajan ohjeet sen sallivat. Saattohoidossa tai muuten kriittisessä tilassa olevat asukkaat voivat Holmqvistin mukaan aina tavata läheisiään asukkaan huoneessa.

Vierailukielto on äärimmäinen toimenpide

Attendon asiakaskokemus- ja viestintäjohtaja Susanna Paloheimon mukaan suurin haaste liittyy tasapainotteluun kahden olennaisen tavoitteen välillä. Ensisijaisen tärkeää on Paloheimon mukaan vanhusten elämän ja terveyden turvaaminen, mutta toisaalta oikeus omaisten tapaamiseen on osa vanhusten perus- ja ihmisoikeuksia.

– Näitä on äärimmäisen vaikea laittaa tärkeysjärjestykseen. Viranomaisten vastuu koronaviruksen torjunnassa on määritelty tartuntatautilaissa. Tähän vedoten osaan alueista ja yksiköistä voidaan asettaa väliaikainen vierailukielto ja yksityisenä toimijana Attendo seuraa kuntien ja sairaanhoitopiirien tekemiä linjauksia, Paloheimo kertoo.

Paloheimon mukaan asiasta olisi hyvä käydä yhteiskunnallista, eettistä keskustelua.

Myös Esperi Caren ikäihmisten liiketoimintajohtaja Arne Köhler toteaa vierailukiellon olevan äärimmäinen toimenpide, jota pyritään toiminnassa välttämään. Tällä hetkellä Esperin hoivakotien sisätiloihin voi tulla vain erikseen sovittuna ajankohtana ja 1-2 henkilöä kerrallaan.

Ensisijaisesti tapaamisia suositellaan ulkona tai erillisissä tapaamistiloissa.

– Joskus kodeissa on kuitenkin välttämätöntä kieltää vierailut asukkaiden suojelemiseksi koronavirukselta. Tällöin suosittelemme, että apuna yhteydenpitoon käytettäisiin digitaalisia apuvälineitä, Köhler kertoo sähköpostitse.

Esperin palveluissa on viestintäpäällikkö Jasmin Ellikin mukaan ilmennyt kevään aikana vain yksittäisiä koronavirustartuntoja sekä hoitajilla että asukkailla.

– Esperi ei anna julkisuuteen tarkempia tietoja tartunnoista, koska määrät ovat pieniä ja tietojen julkistaminen saattaisi vaarantaa yksityisyydensuojan, Ellik toteaa.

