Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin ylilääkäri: Ihmisten pitäisi nyt noudattaa vielä suurempaa varovaisuutta kuin mitä viralliset ohjeet opastavat

Varsinais-Suomen tartuntataudeista vastaava ylilääkäri Esa Rintala peräänkuuluttaa vastuullisuutta tapahtumissa sekä ravintoloissa koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi. Hänen mukaansa jokainen voi omalla toiminnallaan edistää turvallisuutta.

– Ihmisten pitäisi nyt noudattaa vielä suurempaa varovaisuutta kuin mitä viralliset ohjeet opastavat. Kouluun, työhön tai tapahtumiin ei pidä mennä vähänkään sairaana. Turvaväleistä ja käsihygieniasta on huolehdittava, Rintala sanoo tiedotteessa.

Koronavirusinfektion ilmaantuvuus on noussut sairaanhoitopiirissä kahden viikon (3.9.–17.9.) aikana selkeästi viikkoa aiemmasta. Nyt se on 100 000:tta asukasta kohden 7,5, kun aiemmin luku oli 4,4.

Varsinais-Suomessa todettujen koronatartuntojen kokonaismäärä on 521. Viime viikolla sairaanhoitopiirissä ilmoitettiin 29 positiivista testitulosta. Näistä viisi liittyi suoraan ulkomaanmatkaan. Kuudella tartunnan saaneista tartunnan lähde on toistaiseksi tuntematon.

Tapauksista 11 liittyi korkeakoulujen opiskelijoiden opiskelijatapahtumiin ja opiskelijoiden illanviettoihin. Tartunnan saaneet ovat pääasiassa lääketieteen opiskelijoita tai lääkäreitä. Korona-altistuksen vuoksi 500 lääketieteen kandidaattia on poissa potilaskontakteja edellyttävästä opetuksesta Turun yliopistollisessa keskussairaalassa syyskuun loppuun.

Tyksissä otetaan jälleen myös käyttöön koko sairaalaa koskevat yhtä tiukat rajoitukset vierailuissa. Jatkossa vierailijoita voi kerrallaan tulla yhdestä kolmeen, ja heidän on ilmoittauduttava etukäteen.

– Yksittäisten hoitoyksiköiden, esimerkiksi teho-osastojen, kohdalla vierailuohjeistus voi olla tätä rajoittavampi, mikäli tämä katsotaan potilashoidon turvallisuuden kannalta perustelluksi, johtajaylilääkäri Mikko Pietilä toteaa.